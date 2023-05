Morena Rial reveló un secreto de su contenido para adultos

A principios de mayo, Morena Rial tuvo que enfrentarse a un momento muy difícil: Jorge Rial, su papá, sufrió un paro cardíaco en medio de su viaje por Colombia. La hija del mediático junto a su hermana viajaron hacia donde se encontraba su padre internado para asistirlo y acompañarlo.

En aquellos días de incertidumbre, More Rial compartió en su perfil de Instagram (@Moreerial) imágenes junto a su padre. Actualmente, el conductor se encuentra mucho mejor de salud tras la descompensación cardíaca que tuvo, pero continúa en observación.

La publicación que hizo Morena Rial cuando Jorge Rial estaba internado en una clínica de Colombia. Créditos: captura de pantalla.

Recientemente, Morena Rial acudió a las historias de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores. Sin embargo, hubo una consulta que llamó mucho la atención de todos.

Un usuario de la red social de fotografía le preguntó a la hija de Jorge Rial si se haría un Cafecito, es decir, si vendería contenido erótico en una plataforma de creadores de contenido que está siendo tendencia en este momento.

More Rial respondió preguntas de sus seguidores en Instagram. Créditos: captura de pantalla.

Morena Rial no pasó por alto la consulta del seguidor y le respondió: "Jajajaja en esas. Justo le hablé a mi amiga para que venga a enseñarme lo del ONLY (Only Fans)", contestó la hija del periodista.

De ser así, Morena Rial se sumaría a la lista de famosas que venden imágenes y videos en Only Fans, como Candelaria Tinelli, Cinthia Fernández, Romina Malaspina y otras celebridades más.