Jorge Rial volvió al país y compartió una foto en su Instagram

Después de permanecer más de 10 días internado en Bogotá, Colombia por un infarto, Jorge Rial volvió al país este martes. El conductor llegó al Aeropuerto Internacional Ezeiza en horas de la noche y fue trasladado al Sanatorio Finochietto para continuar en observación luego de haber sido operado para colocarle un stent.

A fines de abril, el periodista - que se encontraba de viaje por Colombia- tuvo una descompensación y acudió rápidamente a un centro médico. Pero el panorama empeoró mientras Rial estaba siendo asistido, ya que sufrió una insuficiencia cardíaca que lo dejó en el umbral de la muerte.

Jorge Rial agradeció en Instagram a todo el equipo médico colombiano que lo ayudó a salir adelante. Créditos: captura de pantalla.

Y, aunque comenzaron a circular algunas noticias falsas sobre su su supuesta muerte, Jorge Rial se fue recuperando paulatinamente y, después de unos días, comenzó a publicar algunas imágenes (@Jrial) en las redes sociales sobre su estado de salud.

El pasado viernes, el periodista de espectáculos compartió una foto de la camilla en donde permaneció unos días por el episodio cardíaco y dejó una breve reflexión sobre lo ocurrido: "Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida. #Renacido @clinica_delcountry" .

El periodista arribó al país este martes en horas de la noche. Créditos: captura de pantalla.

Este martes, Jorge Rial utilizó Instagram para anunciar su regreso al país. "Ahora sí, ¡¡¡volviendo!!!" fue la frase que acompañó la imagen del conductor.