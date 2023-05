Mar Tarrés volvió a protagonizar un papelón en vivo tras la polémica con Pampita

Mar Tarrés volvió a ser noticia luego del fuerte escándalo que protagonizó al atacar a Pampita y compartir uno chats que mantuvieron. La mediática quiere fundar un Hospital Público veterinario y comenzó una campaña convocando famosos del medio. Ante la negativa de la modelo, Tarrés la escrachó. Obviamente, pelearte con Pampita la volvió tendencia en las redes sociales y la nota obligada de cualquier programa de televisión de chimentos.

En este sentido, abandonó furiosa un móvil del programa de Pamela David y ahora volvió a hacer lo mismo con el ciclo que conducen Pía Slapka y Tomás Dente en El Nueve.

Leyenda

Durante la nota, Tarrés primero arremetió contra David. "Hoy se está abriendo un debate muy importante, y los medios y gente tan estúpida como Pamela David prefiere centrarse en un puterío barato para tener un puntito más de rating, que en vez de debatir sobre la vida de los animales. Seguramente nunca se metió en una villa miseria para sacar 20 perros llenos de tumores", disparó Tarrés.

"¿Por qué esa agresión con Pamela?", quiso saber sorprendida la conductora: "Porque fueron tremendamente maleducados, no me dejaron ni hablar y se enfocaron en Pampita, y no en lo que yo quiero dar a conocer", expresó y acto seguido ninguneó a Slapka. "¿Cómo te llamás vos? Disculpame, no sé tu nombre. Acepté la nota por Tomi. Pero no veo tele, mil disculpas, vivo en el medio de la nada acá en Córdoba".

"No cambien las cosas para meter un puterío más. Estoy acá para hablar de un hospital público veterinario, a vos flaco, ¿te interesa?, si no se terminó la nota, que me tengo que ir", agregó exultante y abandonó el móvil.