El argumento con el que Pampita terminó de sepultar a Mar Tarrés tras su polémico escrache

La semana pasada, Mar Tarrés quedó envuelta en una gran polémica luego de compartir un chat privado que mantuvo con Pampita, en el que le pedía a la modelo que colabore con su firma para la creación de un hospital veterinario. Al recibir una negativa, la influencer escrachó a la conocida figura con una serie de conceptos agraviantes.

En diálogo con un móvil para LAM (América), Pampita se refirió a su cruce con Mar Tarrés y la sepultó con un categórico argumento. "Usó eso para aparecer en todas partes", sentenció la modelo y conductora.

Luego Pampita agregó: "Me enojé, no me gustan ciertas cosas. Soy muy transparente con eso. No me gusta que no se acepte un 'no' como respuesta. Uno pregunta algo y el otro tiene derecho a decir sí o no, si puede o no puede. Yo le contesté que no podía y me pareció suficiente".

En tanto que sobre el pedido específico de Mar Tarrés, Pampita explicó: "Todos los días me invitan a poner mi firma en miles de cosas y no soy de poner la forma así a la ligera, me gusta investigar de qué se trata. No pongo la firma en casi nada, porque tengo mis propias firmas que llevo adelante".

Mar Tarrés, la influencer que quedó en el ojo de la tormenta por escrachar a Pampita. Foto: Instagram @martarresok_.

Finalmente, sobre el hostigamiento que recibió por parte de Mar Tarrés, Pampita remarcó: "Uno no obliga a la gente a hacer las cosas, es no tener códigos hacer algo así. Me empezaron a escribir mis amigos y le escribí rápido a ella que no tenía códigos. Había llamado a un montón de famosos, todos le clavaron el visto y solo yo le respondí. Caí como una ilusa, usó eso para aparecer en todas partes".