El drama de Naza Di Serio: la periodista de TN vive amenazada y tuvo que usar el botón antipánico

La periodista Nazarena Di Serio contó que está pasando un verdadero calvario a causa de un hombre que la persigue y la acoso vía redes sociales, con mensajes de madrugada y con avisos de que pasará a buscarla por la puerta del canal.



La meteoróloga de Canal 13 y TN reveló detalles de esos mensajes y contó está en días en los que no se siente para nada segura, aunque valoró algunas medidas que fueron tomando desde el canal para garantizarle prevención.



“Lo subí porque estoy un poco cansada. No es la primera vez que me pasa todo esto”, comentó Nazarena Di Serio en charla con PrimiciasYa. “Todas las veces que me pasa de recibir estos tipos de mensajes, el canal, por suerte, toma un montón de medidas para cuidarme”, agregó.

Nazarena Di Serio. Foto: @nazadiserio.



Si bien valoró el apoyo que recibe de las autoridades del canal, Nazarena Di Serio se lamentó y expresó su bronca por tener que vivir en esta situación. “Tengo que estar diciendo: avísame si ves a alguien en la puerta o me voy por otra”, comentó.



“No tengo por qué armar estos operativos por una persona que toma la decisión de ir a buscarme. ¿Por qué? No es justo ni para mí, ni para nadie”, sostuvo la periodista, con justa razón.



Asimismo, la meteoróloga de Canal 13 y TN contó que ya tuvo a disposición un botón antipánico para utilizar en cualquier caso en el que sienta que puede estar en peligro y explicó, además, por qué decisión contar públicamente esta situación.

“Ya usé botón antipánico y basta, me cansé. Quería que se sepa que, si me pasa algo, viene por este lugar”, remarco Nazarena Di Serio, con una mezcla de hartazgo y de preocupación por tener que atravesar este calvario.



Por último, contó cómo son los mensajes que recibe de madrugada de parte de una cuenta fake bajo el nombre de “Leonardo González”. “Voy a buscarte para tomar helado y comer pizza o hamburguesa después de las 14.30, a tomar helado y comer pizza. Invito yo. Te espero después del programa de hoy”, detalló.