Nicole Neumann se metió en la guerra entre Pampita y Mar Tarres con un picante posteo

Hace unos días, Pampita y Mar Tarrés tuvieron un feroz cruce y, cuando todo parecía que quedaría allí, apareció una nueva protagonista en el escándalo: nada menos que Nicole Neumann, histórica enemiga de la conductora.



Todo comenzó cuando Pampita se negó a firmar una petición de Mar Tarrés para conseguir que se construya un hospital público veterinario en Córdoba. Enojada por la negativa, la influencer la escrachó.



Mar Tarrés le envió a Pampita el reel en el que hablaba de su iniciativa para la creación del hospital público veterinario. “Caro, ¿podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya?”, le escribió. “Hola, Mar. No puedo. Beso”, le contestó Pampita.

El cruce entre Mar Tarrés y Pampita.



Esto, a Mar Tarrés no le gustó para nada y decidió escrachar a Pampita, que salió con los tapones de punta a contestarle en los comentarios del posteo de la influencer. “Sos una busca fama”, le dijo la conductora.



“Te colgás de mí a ver si algún portal levanta la nota. Que seguro te sale bien. Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron, ya te conocían bien. Yo me llevo una sorpresa”, siguió Pampita.



“Sos alguien muy mala persona. Publicás una conversación privada para hacerle mal a otro”, continuó Pampita en otro comentario, luego de que Mar Tarrés la acusara de que no se comprometía cuando no había dinero de por medio.

El posteo de Nicole Neumann contra Pampita, por su cruce con Mar Tarrés. Foto: @nikitaneumannoficial.



Ante esto, Nicole Neumann, que es una ferviente defensora de los derechos de los animales, sorprendió con un posteo que nadie tardó demasiado tiempo en asociarlo a Pampita y su negativa por firmar la petición.



“El animal tiene, como tú, un corazón que siente. El animal conoce, como tú, la alegría y el dolor. El animal tiene, como tú, el derecho a la vida”, decía el mensaje que Nicole Neumann compartió en sus historias de Instagram.