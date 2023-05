La entrevistada que abandonó el programa de Pamela David en pleno vivo

Este viernes, se vivió un momento de alta tensión en plena entrevista en Desayuno Americano (América), el programa que conduce Pamela David. Mientras entrevistaban a Mar Tarrés por su sonada polémica con Pampita, la influencer decidió abandonar la nota al sentirse interpelada por la conductora.

El motivo por el que Mar Tarrés quedó en el ojo de la tormenta tiene que ver con el hecho de que expuso un chat privado con Pampita, en el que le pedía a la modelo que firmara un petitorio para un hospital veterinario. Ante la negativa de la modelo, la influencer decidió hacer una suerte de escrache en su contra.

El posteo que Mar Tarrés publicó en contra de Pampita. Foto: Instagram @martarresok_.

Consultada por tal situación por Pamela David, Mar Tarrés insistió en que lo que le importa a ella es lo del hospital veterinario y no el conflicto mediático. Entonces la líder de Desayuno Americano confrontó: "No estás contestando. Solamente te importa tu causa, pero también está bueno que te hagas cargo de la repercusión que tuvo un acto, vos quisiste escrachar a alguien y te salió muy mal".

En ese momento, Tarrés no ocultó su indignación y le respondió a David: "Ustedes están buscando más puterío para tener más rating, estoy diciendo que me arrepentí y le pedí perdón a Caro, hasta lo hice público en mis redes. No sé cuánto más quieren meter el dedo en la llaga, en vez de aprovechar el momento para concientizar de la falta de un hospital, porque de lo que se tiene que hablar es del sufrimiento de los animales".

De manera simultánea, Pamela David intentaba seguir con su planteo, pero Mar Tarrés insistió: "Yo a Caro ya le pedí perdón, ya le pedí disculpas. Pero ustedes lo que quieren es seguir metiendo un dedo en la llaga y tener un puterío para tener rating. yo lo que quiero es hablar de un hospital público veterinario".

Mientras Pamela David quiso que la entrevistada caiga en cuenta de que ese no es el punto, Mar Tarrés cerró su participación en el programa diciendo: "Si no quieren hablar de un hospital público veterinario, no hablemos porque no me interesa la fama, chau chicos".

Con la entrevistada ya fuera del aire, Pamela remarcó: "Yo no me voy a pelear con Mar, porque amamos a los perros y me parece genial, y vamos a hacer con alguien que quiera hacerlo de verdad".