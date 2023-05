Cinthia Fernández reveló si Marcelo Tinelli es el culpable de estar censurada en América

Estalló otro escándalo en torno a Cinthia Fernández, que cayó en el ojo de la tormenta por ese episodio controversial que sufrió en su casa, con el ataque de unos adolescentes a la puerta de su hogar, que luego derivó en acusaciones cruzadas.

Todo ese embrollo adquirió notoriedad pública, se transformó en un tema de debate de los diferentes programas de televisión, así como catapultó a la famosa a brindar una infinidad de móviles con el objetivo de aclarar esa pelea que surgió con su vecina.

En definitiva, Cinthia sintió que en A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco, abordaron la problemática con un tamiz erróneo y que la perjudicada, así se activó un efecto colateral con un cruce con la conductora de ese envío de América TV.

El tratamiento al problema de Cinthia que le dieron en A la tarde.

La temperatura creció y en los últimos días la morocha aseguró que alguien la censuró en la pantalla de la señal de Palermo. Por eso se multiplicaron las averiguaciones para dilucidar el nombre al que hace referencia la panelista de Nosotros a la mañana.

En ese sentido, Fernández decidió armar un descargo, el que publicó a través de una storie de Instagram, ese vehículo poderoso de comunicación en el que se mueve como pez en el agua y desde donde construye un puente con sus millones de seguidores.

Un follower le escribió: “¿Marcelo tiene voz y voto en tu censura de ese canal?”. En alusión a la nueva posición del conductor más famoso de la televisión argentina, que asumió recientemente el cargo de director artístico, así como retornará al aire con el Bailando.

Fernández aclaró que Tinelli no es el responsable.

Sin vueltas, ni indirectas, Cinthia se encargó de aclarar sí Tinelli se convirtió en un factor de lo que cree una decisión de América de no hablar más de ella. “No, no fue Marcelo Tinelli. Al contrario, hablé con él y fue muy amable, gentil y amoroso como siempre. Marcelo no había asumido cuando mandaron la orden de censura”, contó.

En cuanto a los motivos que interpretó para ser censurada, Fernández explicó: “No cayó bien que diga la verdad sobre programas de esa señal y sobre conductoras femitruchas. La pregunta es, a quién le cayó mal”.