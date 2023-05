La tensa respuesta de Pamela David a la denuncia que le hizo Cinthia Fernández

Desde su cuenta de Twitter, Cinthia Fernández volvió a estarllar contra canal América y Pamela David, sugiriendo que desde la mencionada señal la habrían censurado por pedido de la conductora.

En respuesta al mensaje de un tuitero sobre la omisión de Cinthia Fernández en América, la panelista arrinconó a Pamela David al plantear: "Si esto no es censura, ¿que es? @AmericaTV @PamelaDav Entiendo que haya sido incómodo lo que dije al aire, pero para con vos me manejé con respeto. Cansada que un programa de la señal de tu familia me haga pelota alevosamente. ¿El que dio la orden era alguien de alto rango? ¿Quién censura en esta época? Muy triste. Tan triste como el programa del video prueba".

El mensaje con el que Cinthia Fernández apuntó contra canal América y Pamela David. Foto: Twitter @cinthiafernandez.

Pamela David no se quedó callada y en un móvil con Cinthia Fernández en Desayuno Americano (América), y le recriminó: "¿Puedo ponerme seria?, aunque no me gusta ponerme seria con esto... Hay que dejar de usar la palabra censura para cualquier estupidez, no sé de dónde surge la idea... Pero dejemos de usar la palabra censura, es una ridiculez".

Siguiendo con su planteo, Pamela David remarcó: "Aflojemos, porque te dás cuenta de la mala leche... No me importa de dónde surgió el rumor, pero claramente hay una mala leche enorme, porque el último móvil que diste fue a este programa. A mí me parece mala leche que digan que a partir de ahí no da notas".

En tanto que Cinthia Fernández le aclaró a Pamela David que su enojo es con el ciclo A la tarde. "Yo con Flor De la V no tengo la mejor de las relaciones, porque pasaron cosas que no estuvieron buenas, pero igual le doy notas a Intrusos. Ahora, con Mazzocco no tengo vuelta atrás. Es un programa al que no pienso darle notas y pienso que el contenido no está bueno. Y lo quiero decir, porque eso sí fue cizaña y no estuvo bueno. Además, me la vengo fumando del año pasado... así que con esto exploté ¡Porque hizo una carnicería para marcar dos puntos de rating que no tenía! Es lo que yo pienso", sentenció la panelista.