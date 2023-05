La lista completa de Angelitas que se pelearon con Yanina Latorre y se fueron de LAM

Algo se cuece en el interior de LAM. Un escándalo que brotó en los últimos días y que continúa retroalimentandose por la virulenta pelea entre Yanina Latorre y Estefi Berardi al aire, que luego se recrudeció en el universo de las redes sociales, con acusaciones fortísimas.

La angelita más picante se cruzó con la ex Combate, que no dudó en gritarle que es una mala compañera y que luego ahondó en ciertos comportamientos de la esposa de Diego Latorre en su cuenta de Twitter. Además, la responsabilizó de las renuncias de varias ex integrantes del ciclo.

De ese modo, en las plataformas digitales se recordaron casos similares, en los que una tensión con Yanina derivó en salidas, como sucedió con Nancy Pazos. La periodista formó parte del elenco original, ese que debutó durante las mañanas de eltrece.

Nancy Pazos fue la primera en renunciar.

Con el paso del tiempo, Nancy reconoció que padeció mobbing, que significa bullying en el ámbito de trabajo. En una charla con Ulises Jaitt, Pasos aseguró: “Yo sufrí un mobbing que se podía ver desde la tele, también en lo privado y con el tiempo la que terminó yéndose o expulsada de ese ámbito laboral fui yo".

A pesar que todos los cañones apuntaban a una grieta insalvable con Latorre, recientemente Ángel de Brito se refirió a Nancy y aseveró que el problema se originó en los comportamientos de la ex angelita, a quien la definió de manera tajante como "Insoportable y tóxica".

Otra de las famosas que abandonó su silla de LAM, presuntamente por no congeniar con Yanina, fue Graciela Alfano, nada más y nada menos. En una visita a la mesa de Mirtha Legrand, la enorme artista contó: “Hubo muchas faltas de respeto de parte de compañeras. Soy buena para titular, pero cuando vienen las faltas de respeto, y de parte del conductor, que te apaguen el micrófono... Es censura. Cuando atienden mi teléfono al aire…”.

Alfano dio a entender que se fue por Yanina.

Asimismo, Ana Rosenfeld también renunció al programa de América, al que aterrizó en el debut en esa pantalla, hace dos años. Protagonista de varias peleas al aire con Yanina, que la increpaba por no compartir información de sus famosas que son clientas.