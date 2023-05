Piden la cabeza de Estefi Berardi en LAM: qué dijo Ángel de Brito

En LAM (América TV) los ánimos están bastante caldeados luego del fuerte enfrentamiento que mantuvieron el pasado viernes Yanina Latorre y Estefi Berardi. Las repercusiones fueron tan grandes que en las redes sociales comenzaron a denunciar "maltrato" contra la joven panelista.

Pero la polémica no terminó ahí. El fin de semana, Berardi comenzó a retuitear mensajes donde se criticaba al programa conducido por Ángel de Brito. Esta actitud no le gustó nada al conductor, que decidió recoger el guante y cuestionar a Berardi.

El conductor se mostró furioso por la forma en la que Berardi decidió exponer públicamente que se siente maltratada por parte de Latorre y que, de alguna forma, Ángel convalida esa actitud al no ponerle un freno a Latorre.

Yanina Latorre y Estefi Berardi, escándalo sin fin.

"Los rt y me gusta de @estefiberardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad", escribió de Brito junto a las capturas de los últimos retweets de Estefi. "El mismo que miró para otro lado cuando se comió el audio de Lali o mintió en el caso Bal", agregó.

Tras las repercusiones que se generaron en los últimos días, de Brito decidió responder preguntas de sus seguidores en las redes sociales. Como era de esperarse, empezaron a consultarle sobre el futuro de la panelista en el ciclo de chimentos de América. "¿Cuando se despide Berardi", consultó uno. "No soy de los conductores que rajan panelistas por malas contestaciones o mentiras al aire, o discusiones en los cortes", respondió.

"Va a renunciar Estefi, porque si 'recibe' tanto maltrato, por qué no se va o ser víctima le conviene?", preguntó otro. "Estoy acostumbrado a las críticas, solo las contesto, pero seguimos adelante", afirmó Ángel.

"¿Por qué la seguiste teniendo a Estefi? Si tira m... contra el programa y aparte es infumable", sugirió otro. "Porque tengo alto nivel de tolerancia y aunque me pidan la cabeza de alguien, no la entrego. Estefi (y todas) no tienen la libertad en otros trabajos de hablar de todo lo que puede hablar en LAM", aclaró para finalizar.