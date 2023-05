El video de Alfa de Gran Hermano peleándose en la calle a puro insulto

La visibilidad pública lo bañó como una avalancha en un par de meses y lo transformó en una celebridad. Alfa de Gran Hermano ya no camina por la calle sin activar la atención y dentro de las mieles de la fama también sufrió las consecuencias negativas.

Walter Santiago vivió una experiencia violenta, al menos incómoda e innecesaria en la vía pública, más precisamente en la traza de su amada avenida del Libertador, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Sin dudarlo, el más longevo del reality se sacó con un insulto.

El propio mediático registró el hecho que protagonizó, que se caracterizó por frenar en un semáforo, bajarse de su vehículo e increpar a una persona por los insultos que le prodigó unos metros atrás. Así, Alfa subió el video de ese momento picante.

En su cuenta de Instagram se perciben las imágenes del instante en que se acercó a una camioneta para solicitarle a un conductor que se retracte por la falta de respeto y agregó como descripción al posteo una frase fortísima: "Si puteas, ¡bancatelá! Le hablo al cagón de la camioneta".

En ese fragmento audiovisual se percibe a Walter bramar una concepción rayana a los irreproducible: "Cagón, hijo de pu... ¡Bajá! Pelotudo, vení”. Toda una situación urticante. Lejos de evitar el tema, Santiago profundizó en toda esa circunstancia y lo explicó en una storie.

Alfa prendió la cámara de su celular, se posicionó en modo selfie y narró: "¿Cómo andan? Les cuento antes de que empiecen a hablar o de que se viralice el video. Hoy venía circulando muy tranquilo por Avenida del Libertador, escuchando música, a 50 o 60 kilómetros por hora. Venía muy tranquilo".

En el relato de los acontecimientos, el ex Gran Hermano agregó: "Se me pone una camioneta al lado, y me dicen '¡Alfa!'. Lo miro, lo saludo. Pero el que iba en el lado del acompañante me dice 'viejo puto'. Pasaron y aceleraron. Entonces, ¿qué hice? Los seguí, puse el auto adelante, frené y me bajé".

Y sobre el diálogo de alta tensión con la persona que le prodigó un insulto, Alfa contó: "Les dije '¿viejo puto a quién?'. Los dos arrugaron. Hay que aprender que cuando abrís la boca te la tenés que bancar. Y yo por más que sea una persona publica, no me voy a bancar que me puteen o me digan lo que sea en la calle. No me lo voy a bancar de nadie y nunca. Si me decís viejo puto, bancátela vos".