Migue Granados fue papá por segunda vez y mostró al bebé con un video

Pasó apenas una semana de la llegada de Benito, el segundo hijo de Migue Granados y Fernanda Otero. El pequeño es el nuevo integrante de la feliz familia y en casa lo esperaba Bernardita, lista para cumplir su desafiante rol como hermana mayor. Este domingo, el humorista presentó al bebé de una forma muy original.

Migue compartió un tierno video en sus redes sociales, donde cuenta con casi dos millones de seguidores. En el registro, se lo puede ver tirado en el sillón tocando la guitarra y, lo curioso y divertido es que Benito se encuentra encima de ambos, bien asegurado contra el pecho de su papá para evitar cualquier inconveniente.

Mientras Migue toca algunos acordes suaves en la guitarra acústica, el pequeño Benito mueve con torpeza sus manos y pies, con los ojos apenas abiertos y lanzando pequeños ruiditos. De esta original manera, el productor reconocido por su trabajo en Sin codificar, Últimos Cartuchos, y Resacados presentó públicamente al nuevo bebé.

Junto al video, que dura un poco más de un minuto, el músico escribió: “Primer domingo de flojera juntos”, acompañado de los emojis de un oso y un corazón. Sin duda, el momento íntimo de Migue junto al pequeño en sus brazos, despertó una ola de reacciones por parte de sus amigos, colegas y seguidores.

La publicación superó los 200 mil likes en poco tiempo y los comentarios no se hicieron esperar. Algunos de los famosos que festejaron el momento padre-hijo fueron Nicolás Francella, Mica Vázquez, Cande Ruggeri, Gastón Soffritti, Guillermina Váldez y Araceli González, entre muchos más. En tanto, la madre de Benito comentó: “Mis chicos”, junto a un emoji.

“Me rompe el corazón, qué belleza”, escribió Martín Garabal, su compañero de Últimos Cartuchos, mientras Elizabeth "la Negra" Vernaci expresó: “Qué Beboles tan hermosos los dos. Besos a las reinas”. Más allá de sus colegas, todos coincidieron en las felicitaciones para la familia, que se agrandó un poco más.

Al respecto, el anuncio del segundo embarazo de Fernanda Otero sucedió en enero: “Seremos 4. La llegada de Benito, el hermano de Bernardita es un hecho… Felicidad, amor y ansiedad. Fer Te amo muchísimo, Benito no puede estar en mejor lugar”, expresó Migue Granados en ese momento.

La historia de amor entre Migue y Fernanda comenzó en la facultad, cuando el conductor aún no era popular. “Yo la conocí hace muchísimo tiempo en la facultad, hace 12 años, y siempre tengo la necesidad de aclarar que yo en ese entonces era hermoso. Estaba flaco, tallado. Es muy simpática, muy alegre. Todo lo que yo no soy quizás. Por ahí yo soy el agreta de la familia. Como: ‘Dale, sonreí’, ‘Che boludo, te gastaste toda la buena onda en el programa. Estás hecho un ortiva’”. Pero eso, su frescura, su simpatía. Además me gusta ella, es muy linda”, contó el músico con su particular sentido del humor.