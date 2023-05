La tremenda razón por la que Viviana Canosa pide que no dejen debutar a Marcelo Tinelli con el Bailando

Marcelo Tinelli se encuentra de cara una nueva etapa en su camino dentro de la pantalla chica y, tras cruzar la calle luego de salir de El Trece y asumir como director artístico de América, las cosas parecen empezar bien para el histórico conductor de la televisión argentina. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la nueva aventura y así lo dejó claro Viviana Canosa.

Mientras Marcelo y la producción ultiman los detalles para el regreso del Bailando por un sueño, uno de los ciclos más vistos durante las últimas décadas, hay picantes críticas que resuenan ante la llegada del mítico conductor a América. Sucede que el espíritu combativo de Viviana no le dejó andar con sutilezas y lanzó un comentario devastador.

La cruda crítica llegó en una entrevista de Socios del espectáculo, que buscó a la periodista en la puerta de los famosos estudios de La Corte, ubicados en el barrio porteño de Chacarita. El cronista le consultó a la rubia por la nueva figura de América y Viviana le retrucó con tan solo una misteriosa pregunta: “¿Vos viste el cartel? La pintada que hay de Tinelli ahí en la pared”, le consultó.

Mientras el trabajador caminaba unos metros en busca del grafitti preguntando a qué hacía referencia, la conductora se quedó atrás dando indicaciones. Al encontrarlo el cronista se mostró sorprendido: “¡No, no!, qué pintada”, exclamó pasmado y leyó el mensaje, mientras el camarógrafo ponchaba la pared intervenida: “‘Marcelo Tinelli traidor’. Sos brava. No me hagas enemistar con Marceli”.

“No puede venir a hacer el programa acá, que siempre lo hacía acá, porque debe plata”, narró Viviana haciendo gala de sus contactos y averiguaciones que indican que el mítico conductor no es bien recibido por los trabajadores del lugar.

Luego, Canosa detalló cómo se enteró del mensaje en el paredón: “Yo hace tres meses que estoy acá y el otro día fui a comer algo y me dijeron ‘¿Viste la pared?’. Yo entro siempre por el otro lado y nunca lo vi. Debe un montón de guita. No sé dónde va a ir”.

“Amo esta Vivi, es la que veíamos en Canal 9, la del helicóptero”, festejó el notero entre risas, mientras la expelirroja continuaba arremetiendo con sus críticas: “Yo no sé cómo la gente debe guita y puede ir caminando por la vida como si nada. Esa es la parte en la que me enojo”, opinó.

Luego, aseguró que no se trata de un tema puntual en contra de la figura de la pantalla chica: “Yo no tengo algo personal con Marcelo, que lo conozco hace 20, 30 años. Pero la verdad que deberle plata a la gente, empezar otro ciclo y no pagarle a los que les debía. Acá le debe plata a todo el mundo. No tengo nada personal, pero dale”.