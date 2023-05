La reacción de Viviana Canosa ante los rumores de romance con Leonardo Sbaraglia

Esta semana, Viviana Canosa sorprendió al revelar que está saliendo con alguien. Se lo contó a Yanina Latorre durante el pase que comparten en El Observador, la FM donde cada una conduce su propio programa.

"Acepté una cita la semana que viene. Ya lo conozco, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos. Es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora, y aclaro que no es político, los políticos son muy aburridos", le contó Canosa a Latorre.

Luego, fue la propia panelista LAM (América TV) quien contó más detalles del romance. "Tiene una cita la semana que viene. Es alguien con el que mantuvo encuentros desde hace un tiempo. Se encontraban en una quinta durante el verano. Todo lo hace a escondidas. Es famoso. No es poderoso, no es político. Fue invitado a su programa, es actor. Tiene 51 años. Es muy famoso". Como era de esperarse comenzaron a surgir varios nombres, desde Marcelo Mazzarello pasando por Leonardo Sbaraglia.

Leonardo Sbaraglia.

Fue este último quien decidió despegarse del rumor. En un posteo en sus historias en Instagram expresó: "Gracias por tenerme en cuenta en las noticias, entiendo que es porque se me aprecia. Pero pido, por favor, que dejen de hacer una bola de una noticia falsa. Nunca tuve una cita, ni una relación con VC. Muchas gracias por compartir esta información", compartió.

Por su parte, Canosa también se refirió a. los rumores de romance con el actor. "Cuando tenga un 'novio' o algo parecido, ponele, se los contaré. Pero, la verdad, estoy sola y muy feliz", comenzó expresando.