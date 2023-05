Tan Biónica anunció en qué lugar será su show despedida y los detalles de la venta de entradas

Tras haber atravesado una serie de delicados episodios de salud, Chano Moreno Charpentier se prepara para volver al ruedo por última vez con Tan Biónica, la banda que hizo un paréntesis en su trayectoria en 2016 y que el 28 de octubre ofrecerá en el estadio de Vélez un gran show despedida.

A través de un comunicado en sus redes sociales, los integrantes de Tan Biónica expresaron: “Ustedes y nosotros nos debíamos una despedida”. Las entradas estarán disponibles a través del sitio All Access, con una preventa exclusiva para clientes Santander American Express a partir del martes 16 de mayo a las 10, durante 48 horas o hasta agotar stock. Poco después, se lanzará la venta general de tickets para asistir al recital.

Es importante aclara que Tan Biónica no tiene planeado seguir adelante en el futuro, por lo cual la banda liderada por Chano Moreno Charpentier dará su adiós en la mencionada fecha en Vélez. Desde la producción del evento, no descartan agregar una segunda fecha si las entradas se agotan velozmente, pero esa posibilidad todavía no está confirmada.

De esta manera, lo que buscan los integrantes de Tan Biónica es poder darle un cierre por lo alto a su trayectoria, a la vez que Chano sigue adelante en su proceso de rehabilitación tras diversas internaciones por su cuadro de adicciones.

Recientemente, en su presentación en el Lollapalooza, Chano Moreno Charpentier había adelantado la noticia del regreso de Tan Biónica para dar una "última noche mágica en un estadio de Buenos Aires".

El momento en que Tan Biónica hizo su aparición en la reciente edción del Lollapalooza Argentina. Foto: Prensa Lollapalooza.

Los orígenes de Tan Biónica se remontan a fines de los '90, pero la conformación de la banda integrada por Chano, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Sebastián “Seby” Seoane y Diego “Diega” Lichtenstein; se dio en 2002.