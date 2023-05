Luisana Lopilato contó los motivos de su abrupto alejamiento de las redes sociales

Luisana Lopilato mantiene a diario una fluida interacción con sus más de 6.6 millones de seguidores de su cuenta oficial de Instagram. Pero en los últimos días, llamó la atención lo alejada que estaba la actriz de sus redes sociales.

Para llevar tranquilidad, fue la propia Lopilato quien contó los motivos. "Perdón que no estoy tan activa acá estos últimos días. Fue un comienzo de año muy intenso y hermoso y volver a casa y a la rutina en Vancouver fue un poco caótico al principio, las madres entenderán", reveló junto a una foto donde se la puede ver en la cocina de su casa con ropa deportiva.

"Organizar el colegio, deportes, actividades, cursos, entrenamiento… pero obvio, no me quejo. Feliz de estar de vuelta y más tiempo con mis hijos. Ya me voy a acomodar y compartirles más", agregó.

Luego, sumó una nueva historia. En ella contó algo que despertó intriga entre sus fanáticos: "Lo que sí les puedo contar es que me estoy preparando para algo que me tiene con mucha ilusión y nervios, es un proyectazo", compartió la actriz.

Tras las repercusiones que generó su último mensajes, Lopilato dio pie a que sus seguidores adivinen de qué se trata su nuevo proyecto: "¿Se imaginan qué es?".

Recordemos que Luisana estuvo en la Argentina participando de la obra teatral Casados con hijos. Luego, acompañó a su marido Michael Bublé en la gira de conciertos que tuvo por distintos países de Europa.