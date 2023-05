Tras el fallecimiento de su hijo, Vanina Vitale se despidió de Buenos Aires con unas emotivas palabras

A principios de abril, Vanina Vitale anunciaba en su perfil de Instagram (@Vaninavitale) la llegada al mundo de su tercer hijo, Manuel, con una imagen de la periodista de Canal 9 Televida y el recién nacido. Vitale dio a luz en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Unos días después, la comunicadora social acudió a las redes sociales para pedirle a sus seguidores que "rezarán por él", ya que el estado de salud del bebé era muy delicado. El hijo de la periodista nació con el "Síndrome de Shone", una malformación del corazón que trae muchas complicaciones.

El conmovedor posteo que hizo Vitale hace unas semanas para anunciar el deceso de su hijo. Créditos: captura de pantalla.

Tras días sin saber sobre el estado de Manuel, Vanina Vitale compartió a fines de abril en Instagram la triste noticia de que su tercer hijo había fallecido. "No te fuiste solo, chinito, también te llevaste mi corazón... Perdonáme por todos los besos que no te dí, es sólo que pensé que teníamos toda la vida por delante. Sólo le pido a Dios fortaleza para recordarte todos los días... Si la muerte es un nuevo comienzo, enciende luces en otro lugar", escribió la periodista en su perfil de la red social de fotografía junto a una desgarradora imagen de la mano de Vitale y la de su recién nacido.

Esa misma semana, la comunicadora social publicó un breve pero desgarrador video de Manuel cuando estaba internado en el nosocomio bonaerense.

Después de permanecer más de un mes en Buenos Aires, la periodista se despidió de la provincia y compartió un breve resumen de su paso por Buenos Aires: "Bonito Buenos Aires, pero ya me voy. Fui la persona más feliz y más triste del mundo. Sí, se puede ser ambas. Estuve mucho en la plaza viendo a mis hijas correr, y mucho en la terapia de neo viendo a mi hijo luchar. En mi afán de querer ser la madre perfecta dedicaba tiempo a las dos cosas. Conocí a mi principito, lo vi nacer y lo vi volar, todo en menos de un mes; pero una vida corta también es una vida entera. Por eso creo, con certeza absoluta, que el amor que nos dimos no tiene medida", fueron las primeras palabras que acompañaron el posteo de Vanina.

Alguna de las postales de Buenos Aires que compartió la comunicadora social. Créditos: Instagram Vaninavitale.

"Me voy con las manos vacías, la cabeza explotada, el alma en pena, el cuerpo quebrado; pero la esperanza intacta. Porque como me dijo una enfermera, "en los bebés todo es esperanza, porque están puros". Trajo su luz a este mundo al menos por un instante. Dejo postales de lo más lindo que me pasó con mis tres hijos. Porque sí, tengo tres hermosos hijos y no voy a resignarme a decirlo", concluyó la periodista.

Vanina Vitale acompañó estas palabras con una serie de imágenes del difícil camino que tuvo que atrevesar en Buenos Aires.

Vanina Vitale publicó fotos de los momentos que vivió en Buenos Aires. Créditos: Instagram Vaninavitale.

Los mensajes de apoyo hacia la situación que está viviendo Vanina Vitale no faltaron: "Entiendo tu sentir y no me canso de decirte que te abrazo con todo el corazón"; "Muchas fuerzas. Admiro la madraza que sos, un abrazo enorme"; "Muchas fuerzas"; son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la periodista de Canal 9 Televida.