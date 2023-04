Qué se llevaron los ladrones en el robo a la casa de Barby Franco y Fernando Burlando

Hace unos días, Fernando Burlando y Barby Franco sufrieron un robo en su casa. Por suerte, sucedió cuando no había nadie en la propiedad, pero el ladrón se llevó algunas cosas que eran de mucha utilidad para ellos.



Según contaron la modelo y el abogado, que fueron padres hace sólo unos meses, el delincuente se llevó muchos objetos, aunque hay algunas cosas que son más importantes y más indispensables que otras.



“Hoy fue un día de mierda. Nunca sentí tanto dolor”, expresó Barby Franco al respecto de la triste situación. Además de ropa y cosas de la nena, Burlando y su esposa sufrieron el robo de algunos objetos que, si bien no tienen valor sentimental, son de mucha utilidad.

Fernando Burlando y Barby Franco. Foto: @barbaritafranco21.



“Tenemos la esperanza de que, por lo menos, algunas cosas aparezcan”, comentó Fernando Burlando ante la prensa. La pareja ofreció una recompensa para que los objetos que no pueden utilizarse sean devueltos.



En diálogo con TN, el prestigioso abogado contó que, entre las pertenencias que se llevaron los ladrones, había una batería para cagar un aparato muy importante para él y que no tiene otra forma de utilización, por lo que no le sirve para nada a quienes se lo llevaron.



“Entre los objetos que se llevaron había una batería mía que es de mucha utilidad para mí, para un aparato que es un poquito sofisticado y la ropita de la nena, que esperemos que le sirva a alguna otra criatura”, contó Burlando en diálogo con TN.

“La batería no le sirve a nadie, no sirve para ninguna otra cosa que no sea el aparato mío”, agregó el abogado, que reiteró el pedido para que quien se lo llevó lo devuelva a cambio de una recompensa.



Por último, deslizó la posibilidad de que el delincuente haya tenido un dato clave antes de ingresar a la casa. “El muchacho fue un oportunista, porque esperó a que se retirara el policía de la cuadra para robar sigilosamente”, cerró.