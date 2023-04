Mariana Brey contó por qué Telefe no quiere saber más nada con Jey Mammón

El caos en el mundo de la farándula por una serie de casos de figuras reconocidas que han sido relacionadas a redes de corrupción de menores continúa y, si bien todo inició con la detención de Marcelo Corazza, el nombre que resuena todos los días en el medio es el de Jey Mammón, acusado públicamente por Lucas Benvenuto. Ahora, Mariana Brey reveló una picante información sobre el futuro del músico en Telefé.

Cabe recordar que Jey Mammón fue inmediatamente apartado por decisión del canal de las pelotas y debió abandonar su puesto como conductor en el exitoso ciclo “La Peña de Morfi”, programa que ahora tiene a Georgina Barbarossa ocupando el puesto del cantante, acusado por abuso sexual de menores, una denuncia que, pese a estar prescripta, ocasionó un revuelo social y mediático que perjudicó a Mammón.

Tras la decisión del canal, una nueva información sobre el futuro del músico dentro de la emisora llegó de la mano de Mariana Brey en “Socios del Espectáculo”. Durante el programa, Adrián Pallares le consultó: “Ayer Rial dijo en ‘Argenzuela’ que Jey le contó a todo el mundo que vuelve a conducir La Peña. ¿Esto es así?”.

“Para mí es una expresión de deseo de parte de él, yo te puedo decir lo que sé”, inició la panelista y aseguró que “Telefé no lo quiere a Jey Mammón en la pantalla”. Luego, Brey explicó que son varios los motivos por los que la emisora no pretende volver a darle un lugar al conductor y la mayor parte de ellos se relacionan a cuestiones económicas.

“Se bajaron muchos los auspiciantes, a partir de lo que pasó mediáticamente, varios auspiciantes se fueron”, explicó Mariana y luego, agregó: “Con Gerogina Barbarossa se está remontando, por eso la importancia de que se quede un período prolongado, un mes o dos porque tienen que remontar ese tema. Y si Jey volviera, se quedan sin auspiciantes, ya están avisados”.

Cabe destacar que el escándalo agarró mal parado a Jey Mammón, que actuó erráticamente frente a la denuncia por abuso sexual que le hizo el joven Lucas Benvenuto. Su más reciente decisión fue abandonar Argentina y emprender viaje hacia España, con intenciones de relajarse y poner distancia con la situación que le resulta abrumadora. Sin embargo, el conductor encontró nuevas barreras en el país europeo.

En primer lugar, la llegada fue caótica, ya que varios cronistas lo esperaban en el aeropuerto, listos para disparar sus preguntas, a lo que Jey contestó: ¡Qué pesadilla! Si me dejan me relajo, pero si no me dejan va a ser difícil. Si son tan amables, no me busquen más. No voy a contestar nada, ya di todas las notas que tenía que dar”. Luego, parte de la prensa española opinó sobre su presencia en el país: “Nos repugna tener un tipo así acá”, aseguró el periodista Roberto Antolín desde Madrid.

En 2020, Lucas Benvenuto relató en una entrevista con Infobae sobre cómo fue corrompido cuando tenía 11 años. Es un sobreviviente de la pedofilia y, hace dos semanas, denunció publicamente a Jey Mammon por presunto abuso sexual agravado, hecho que se habría producido en el 2006, cuando el joven tenía 14 años y el conductor, 32. Si bien el caso fue sobreseído por la prescripción de la acción penal, las repercusiones sociales pesan lo suficiente y el cantante se encuentra en el ojo de la tormenta.