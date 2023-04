El duro descargo de un periodista español tras la llegada de Jey Mammon

Jey Mammon decidió abandonar la Argentina y embarcarse rumbo a España luego del escándalo que protagoniza el conductor tras darse a conocer la denuncia por abuso sexual que realizó ante la Justicia Lucas Benvenuto.

El exconductor de La Peña de Morfi llegó a Madrid en busca de tranquilidad. Pero no todo fue como él lo esperaba. No bien llegado al aeropuerto de Barajas, Madrid, la prensa lo aguardaba para una exclusiva.

"¿Crées que vas a poder descansar?", le consultaron. "Si me dejan ustedes, sí", replicó. "¿Cómo te sentís ahora?", continuaron las preguntas. "Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar", admitió.

Ahora, fue el periodista español Roberto Antolín quien habló con Juan Etchegoyen de Radio Mitre y dejó en claro que el conductor "no estará tranquilo" durante su estadía en el viejo continente. "Nos repugna tenerlo acá", aseguró Antolín.

Jey Mammon en Ezeiza previa a embarcar rumbo a España.

Además, el periodista español aseguró que "no podrá escapar del escarnio público" debido a que en España también fue noticia todo lo sucedido. "La verdad es que si Jey Mammon pensaba que iba a estar tranquilo aquí en España es un grave error, porque va a estar más intranquilo que en ningún lado".

"Los españoles somos conscientes de lo que ha pasado y va a pasar un auténtico infierno, no va a poder estar tranquilo en ningún lado, lo estuvieron esperando un montón de periodistas en su llegada, si cree que va a pasar desapercibido acá lo tiene muy complicado", disparó.

Finalmente, reveló su postura frente a las acusaciones que recibió Jey: "Es muy fácil cazarlo y va a estar más intranquilo que en ningún lado, aquí llegó la noticia de lo que hizo y estamos indignados".