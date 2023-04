El chiste de mal gusto de Baby Etchecopar en una nota sobre Jey Mammon

Antes de viajar a España, Jey Mammon dio tres entrevistas en televisión sobre las polémicas acusaciones en su contra por abuso sexual. Una de estas notas que dio el actor, fue ante el periodista Baby Etchecopar, quien deslizó un chiste de mal gusto un par de horas antes de dialogar con el artista.

En diálogo con un móvil de LAM (América), Baby Etchecopar confirmó que la entrevista con Jey Mammon se planeó para ser emitida en vivo, a difrencia de la nota que le hizo al músico Jorge Rial, y que fue criticada por sospechas de edición dado que fue grabada.

Sobre la charla en cuestión, Etchecopar aclaró: “No la gestioné, hablé mucho con Mammon porque estaba muy mal y le dije en todo momento que no estaba buscando una nota. Le dije que lo admiro mucho profesionalmente y esta nota me llamó él porque quería hablar conmigo, al aire. Para mí es muy difícil, estuve a punto de no hacerla”.

Jey Mammon en un momento de la entrevista con Baby Etchecopar. Foto: Captura TV.

En tanto que sobre el enfoque con el que pensaba abordar la entrevista a Jey Mammon, Baby Etchecopar explicó: “Es muy difícil hablar de una persona que admirás profesionalmente, pero que no lo justificás en lo que hizo. Tengo que preguntar a fondo. Yo no voy a quedar pegado dándole la derecha a un compañero que hizo una cagada”.

Al despedirse del móvil, Baby Etchecopar asumió su nerviosismo cuando las integrantes de LAM le aseguraron que verían la nota para comentarla al día siguiente. Entonces en ese momento, el periodista deslizó de manera desubicada: “Sí, eso me pone peor. Tengo el cu*o como una Barbie, cerrado”.

Si bien el comentario pasó desapercibido para Yanina Latorre, quien estaba a cargo de la conducción de LAM en ese momento, Marcela Feudale sentenció: “Tremendo el chiste. Tremendo el chiste después de lo que estábamos hablando, no comparto para nada. No lo voy a repetir”.