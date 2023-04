Baby Etchecopar dio a conocer el contenido del audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon

Baby Etchecopar entrevistó a solas a Jey Mammon durante una hora en el domicilio del actor que fue denunciado ante la Justicia y públicamente por abuso sexual. Y este martes, el periodista reveló el contenido de un audio que el denunciante, Lucas Benvenuto, le envió al artista.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Baby Etchecopar dio sus impresiones sobre la nota que le hizo a Jey Mammon, y más allá de reconocer su nerviosismo a la hora de abordar un tema tan espinoso, y el conductor se abstuvo de dar su veredicto sobre si le creyó o no al entrevistado.

En tanto que consultado sobre el audio que Jey Mammon asegura que le envió Lucas Benvenuto en un tono intimidatorio, Baby Etchecopar confesó: “Es un audio donde el chico habla, ahora de adulto con él. Ese audio lo recibió él en la radio, estando al aire en el programa, donde el chico le decía: ‘Ahora no me atendés, ¿te acordás de la medallita que había en la mesa de luz? Ahora no querés hablar conmigo’. Unas cosas así, cuando me autoricen, yo se los voy a hacer escuchar. No sé de qué fecha es”.

Además, Etchecopar remarcó que Benvenuto no amenazó en ese audio a Mammon. “No, no es que le dice: ‘Te voy a matar’. Pero vamos a ser claros: si yo tengo el culo sucio y recibo ese audio, me preocupo”, explicó el comunicador.

En la nota previa que Jey Mammon dio para Jorge Rial, ya había contado que tenía un audio de Lucas Benvenuto que dejó entrever como comprometedor. “En este teléfono guardo todo. Tengo toda mi historia de amor con él, incluido el último mensaje que me mandó. '¿No me vas a contestar más los mensajes? Si no me contestás quiero decirte que no soy de esos que algún día va a ir a la televisión a decir que estuve con Jey Mammon2'. Me dijo: ‘Quedate tranquilo, yo sé que vos sos una persona nerviosa, cagona, ansiosa. No tengas miedo. No voy a ir a contar esto a la televisión’”, había anticipado el actor sobre el audio que le habría enviado su denunciante presuntamente antes de llevar el caso a la Justicia.

Jey Mammon, en un momento de la entrevista que le dio hace unos días a Jorge Rial. Foto: Captura TV.

Por último, Baby Etchecopar aseguró que decidió no mostrar el audio en cuestión no solamente por cuestiones legales, sino para preservar a Lucas Benvenuto por todo el daño que padeció con el historial de abusos a los que estuvo sometido en otros casos que no tienen que ver con el de Jey Mammon.