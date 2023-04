La grave denuncia de Luciana Salazar contra Martín Redrado

Luciana Salazar volvió a enfrentar a Martín Redrado. La mediática sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una nueva denuncia contra su expareja.

Según reveló Luciana, recibió muchos mensajes que aseguran que Redrado le pagaba a personas para que hablen mal de ella. "Me mandan pruebas de que mi ex compraría trolls para bardearme a mí y halagarse. El nivel de obsesión que maneja. Igual no me sorprende, ya me lo imaginaba", escribió la rubia junto a varias capturas de pantalla de los hilos de Twitter recibidos.

Entre los mensajes que recibió la modelo apuntan: "Las mismas cuentas que hoy insultaron a Luciana Salazar, le comentan tuits a la misma hora a Martín Redrado. Qué vergüenza el ‘Secretario de asuntos estratégicos’".

"Si Martín Redrado va a pagar para que trolls ataquen a Luciana Salazar, al menos debería pedir que sea menos obvio. Vean este hilo sobre varias cuentas cuyos tuits se componen 100% en ataques automatizados a Luciana y ‘oh coincidencia’, halagos a Redrado", aseguró otro usuario. Finalmente, un tercero expresó: "Es una vergüenza que Martín Redrado esté embargado por no pagar la cuota alimentaria que firmó ante un escribano y gaste plata en esto".

Nueva batalla mediática entre Salazar y Redrado.

Además, en las últimas horas, Salazar reveló que ya está en comunicación con sus abogados para llevar a cabo las medidas correspondientes. "Sábado de reunión con mi abogado, resguardando y colectando pruebas para querellar por hostigamiento digital agravado. Ya supe tener resoluciones favorables de la Justicia en contra de Google y Twitter", comenzó expresando.

"Hoy voy en busca de los individuos quienes en forma coordinada han atacado a una menor y hoy lo hacen contra mi persona", finalizó.

Recordemos que la modelo se encuentra llevando adelante una batalla judicial contra el economista por deudas en la cuota alimentaria de Matilda. Tiempo atrás, el empresario había acordado encargarse de la educación de la menor y otorgarle un monto mensual, pero según la modelo desde hace varios meses que no recibe el dinero.