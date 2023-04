Se viralizó un video de Viviana Canosa desnudando mujeres en TV

Desde que existen las redes sociales, pareciera ser que nadie resiste a un archivo. Y la nueva víctima de esto fue Viviana Canosa, quien fue blanco de numerosas críticas luego de que se viralizara un video en el que desnudaba mujeres en televisión.



Los cuestionamientos surgen a raíz de que la conductora polémica siempre critica a Marcelo Tinelli por su posicionamiento político, motivo por el cual aprovecha cada vez que puede para reprocharle los cortes de pollera que hacía en el Bailando por un Sueño.



Sin embargo, algo de lo que pocos se acordaban y quedó nuevamente al descubierto gracias a las redes sociales es que Viviana Canosa llevaba una práctica similar a la de Tinelli en los mismos años.



Hay que retrotraerse al verano del 2007, cuando Canosa tenía un programa de chimentos en Canal 9. Sucede que durante aquella temporada, en el Torreón del Monje, la conductora salía al aire a las 18.30, como una diferencia sustancial con el presentador de Showmatch, que salía por las noches.



En el video viralizado, se puede ver a la conductora cortándole el corpiño a modelos en pleno aire. “Voy cortando de a poquito y van pasando”, dice Viviana Canosa en el video, con micrófono en mano.



“Preparada para el primer corte de corpiño de la temporada 2007, el primer corte de corpiño del año”, le dice a la modelo, que estaba en bikini. “No te las vas a agarrar ni nada”, le dice previo al corte con tijeras.

Se viralizó un video de Viviana Canosa desnudando mujeres en televisión. Foto: captura de TV.



Cuando cortó el corpiño, la chica quedó desnuda, frente a la cámara. Y, a pesar de la “sorpresa” que mostraba Canosa, a los gritos, muchos le cuestionan que lo hacía por sumar puntos de rating y hoy es algo que critica.



“El primer corte de corpiño del año, señores. ¡Tremendo! Tapate un poco. No se tapó. No estaba previsto. Yo pensé que se iba a tapar”, dijo Canosa. Luego, ante un segundo corte, el corpiño no se movió. “Por favor, Pallares, si puede correrlo. Me caigo y no me levanto. ¡Tape, tape, tape!”, se la escucha decir a la conductora.