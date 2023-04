¡Qué lindo! Barbi Vélez presentó en TV a su hijo Salvador

Hace tan sólo unos meses, Barbie Vélez, la hija de Nazarena Vélez, se convirtió en madre por primera vez junto a su esposo, Lucas Rodríguez. Es tanta la emoción que está atravesando, que decidió finalmente presentarlo.



¿En dónde fue? Como no podía ser de otra manera, la hija de Nazarena eligió LAM, el programa de Ángel de Brito y donde su madre es panelista, para presentar al pequeño Salvador al mundo.



Allí, Barbie salió en una videollamada y habló con Ángel de Brito sobre sus primeros pasos como madre, con todo el cansancio y el agotamiento que significan los primeros meses de maternidad.



“Acá estoy, con el niño. Perdón que me muevo, pasa que si no me muevo, estamos al horno. Me hace un piquete este niño”, comentó, con humor, una muy feliz y emocionada Barbie Vélez en la charla con LAM.



Ante la atención de una sonriente Nazarena Vélez, Barbie confesó que ahora, con el nacimiento de Salvador, comprendió qué tan difícil y complejo es el trabajo de una madre, a quienes empezó a valorar.



“No puedo explicar cómo estoy. O sea, es algo que te dicen, que es un amor inexplicable, pero hasta que no lo vivís… No me entra el amor en el alma. No me importa nada no dormir”, expresó Barbie Vélez.

Barbie Vélez presentó en LAM a su hijo, Salvador. Foto: captura de TV.



“La entendiste a Nazarena”, le dijo Ángel de Brito, despertando las risas no sólo de la panelista sino también de la entrevistada, que estaba cargando a upa a su hijo, Salvador, mientras respondía y compartía su mirada sobre el nuevo rol que tiene en su vida.



“Todo mi amor y admiración a todas las madres, te juro. Es darte cuenta de que uno da por sentado y es realmente un laburo enorme. Es mucho el cansancio y el esfuerzo, pero le ves la carita y te volvés loca de amor”, concluyó.