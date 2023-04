La confesión de Martín Bossi sobre su sexualidad: "Yo me animo a..."

El actor y humorista Martín Bossi habló como nunca antes de su sexualidad y realizó algunas confesiones que darán que hablar, sobre todo una época en la que se menciona mucho la palabra libertad en las parejas.



“A partir de los 38, 39 tuve como un acv espiritual y decidí ir al frente como loco. Y tuve parejas de muchos años en donde yo estaba con otras personas que no eran ellas y era fiel porque el pacto era ese”, comentó el actor en charla con República Z.





“Poliamor y pareja abierta ya es hasta antiguo. No es ‘pareja abierta’. Es decir lo que no se dice. El 85% de la sociedad no se anima. Yo me animo. No es ser más libre. Es decir lo que hago que antes hacía por atrás”, agregó Martín Bossi.



En ese contexto, el humorista reveló, aunque sin aclarar de quién se trataba, cómo fue la primera pareja con la que implementó esta especie de “honestidad”, como él eligió rotular esa actitud.



“La primera pareja con la que yo empecé con esto de ‘parejas honestas’ fue duro porque me fui al otro extremo. Decía, no voy a dar nombres, supongamos: ‘Juana, me voy a hacer el amor y vengo’. Era muy alevoso”, confesó.



“Un día estábamos en un boliche, ‘Papichulo me decía ella’, me dice: ‘Papichulo, ¿a vos te gusta esa chica, no?’. Le digo: ‘No empecemos’. Y me dice: ‘Porque yo me tengo que ir, estoy cansada’. Y por ahí me la presentaba. Era una cosa de locos”, contó Martín Bossi.

Martín Bossi: Foto: captura de TV.