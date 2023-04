El dato clave de la separación de Jésica Cirio y su exmarido

Los tiempos dentro del mundo del espectáculo no dejan de sorprender, y después de la ruptura confirmada entre la China Suárez y Rusherking, por estas horas se dio a conocer la separación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde, en otra ruptura que sacudió los medios de comunicación.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde le habrían puesto punto final a un matrimonio que se extendió por diez años, recordando que se conocieron en 2013 y rápidamente se casaron, teniendo en común a una niña: Chloe, que cumplió 5 años el pasado noviembre.

Desde hace algunas semanas se ha estado hablando de una crisis en la pareja, aunque la conductora de La Peña de Morfi negó cualquier tipo de conflicto. “Ya lo desmentí, no sé de dónde nace eso. Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso”, dijo días atrás.

Sin embargo, en los últimos días estas versiones de crisis se potenciaron y hubo datos que sorprendieron fuertemente a todos. Así lo dieron a conocer en Socios del espectáculo, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Según comentaron en el formato de eltrece, Jésica Cirio y Martín Insaurralde decidieron separarse de común acuerdo y hasta dieron detalles impactantes al respecto.

"Jésica Cirio está separada de Martín Insaurralde", afirmó Rodrigo Lussich. "Es de hace tres meses. Y me dicen que Jésica no estaría sola, lo que no significa que esté en pareja con alguien. Ella ya se está divirtiendo y haciendo de las suyas", agregó por su parte la panelista Mariana Brey.

Si bien no dieron causas precisas sobre la separación, tanto Jésica Cirio como Martín Insaurralde decidieron mantener un bajo perfil sobre la ruptura, de la misma forma que decidieron no hacer declaraciones a la prensa sobre lo sucedido.

"Están totalmente separados. Confirmamos dos datos, que al final alquiló una casa (en Highland, un exclusivo barrio de Pilar). Hoy ya estando separada está el 80% del tiempo instalada en su casa de Cañitas, en Capital Federal, cosa que no podía hacer por cuestiones políticas cuando estaba mejor con él", explicó por su parte Paula Varela. En Socios del espectáculo dieron detalles impactantes de la separación entre Jésica Cirio y Martín Insaurralde.

Luego, para sentenciar, detalló: "Va solamente para zona Sur cuando él no está en el domicilio. No comparten domicilio, no estarían conviviendo. El cierre de candidaturas sería la fecha que le pidieron a Jesica que espere para confirmar esta separación".