Cómo fue la cirugía abdominal que se hizo Romina Uhrig antes de entrar a Gran Hermano

Sin duda, Romina Uhrig fue una de las grandes protagonistas de la última edición de Gran Hermano y, aun afuera de la casa, la ex diputada continúa generando interés en el público y en el medio en general.



Mientras estuvo dentro del reality, Romina había sido muy cuestionada por sus comentarios sobre los cuerpos ajenos, algo que tuvo que aclarar cuando salió y se enfrentó a sus ex compañeros y a integrantes del debate.



En su presentación en el casting, la ex diputada había hablado de las operaciones estéticas que se había realizado. “Me hice las lolas, me hice la panza y cada tanto me pongo botox”, contó al ingresar a la casa.

Romina Uhrig. Foto: captura de TV.



Incluso, en los días de extremo calor siempre llamó la atención que Romina Uhrig no se mostrara en bikini ni se metiera a la pileta. Sabido es que Romina pasó por tres embarazados, por lo que habría querido disimular algunas secuelas a través de cirugías. Sobre los distintos métodos, el especialista Juan Manuel di Diego (MN 103503) habló con Para Ti.



“Es importante destacar que no existe una ‘plancha de silicona’ o ‘prótesis de músculos abdominales’, eso es una fantasía o desinformación que circula en el saber popular”, aclaró en primera instancia.



“Lo que sí existe es una cirugía a través de la cual con determinadas acciones se puede resaltar la musculatura propia del abdomen. Estos resultados pueden ser naturales e imperceptibles, o tan artificiales que parezca que el paciente tiene adherido algo en su abdomen como si fuese una plancha o prótesis”, remarcó.

“Cirugía de marcación o definición abdominal es la que resalta la musculatura abdominal y se recomienda en pacientes que tienen una condición atlética o que están en vías de adquirirla”, explicó el médico.



“Las marcaciones abdominales pueden ser muy definidas o de definición moderada y deben ir acompañadas de un esquema corporal coherente. Por ejemplo, un abdomen extremadamente definido en un cuerpo poco entrenador deja de ser natural para transformarse en un resultado forzoso y artificial”, concluyó Di Diego.