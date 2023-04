Mica Viciconte apostó por un cambio drástico de look: ¿qué se hizo?

Mica Viciconte compartió este miércoles en su perfil e historias de Instagram un osado cambio de look que nadie se esperaba, pero que fue muy bien recibido.

"Te queda hermoso", "Te quedó un fuego, te cambia la cara", "Estás hermosa. Justo estaba viendo Ariel en su salsa ¡y no te reconocí!"; son algunos de los comentarios que se pueden leer en un video publicado por la influencer donde muestra su radical cambio.

Y es que Mica Viciconte se la jugó y fue por el flequillo. "Es la primera vez en mi vida que me hago flequillo" expresó la modelo en las redes. Además, agregó un corte de puntas para completar el nuevo look.

En Ariel en su salsa, programa culinario transmitido por Telefé, Viciconte mostró el cambio que se hizo en su cabello y sus compañeros quedaron totalmente asombrados.

Mica Viciconte mostró en sus historias de Instagram su cambio. Créditos: Instagram Micaviciconte.

"Dicen que cuando las mujeres van a la peluquería es porque tienen un cambio interno muy fuerte que están reflejando en el exterior. ¿Es tu caso?" fue la pregunta de Nicolas Peralta, uno de los panelistas del programa gastronómico. Mica Viciconte salió a desmentir esa creencia: "No. En mi caso fue obligado, básicamente; porque me dijeron (la producción) 'queremos un cambio de look'".

Y agregó que suele "ser muy clásica: siempre recto, un embole". "Está bueno jugar un poco" concluyó la novia de Fabián Cubero.