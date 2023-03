Cómo es la lujosa casa con microcine en la que viven Mica Viciconte y Fabián Cubero

La familia de Micaela Viciconte y Fabián Cubero está más que afianzada desde hace mucho tiempo, y más aún desde la llegada al mundo del pequeño Luca, el primer hijo en común de la pareja.



La influencer también tiene una excelente relación con las tres hijas del ex futbolista, Indiana, Allegra y Sienna, las tres nenas que Cubero tuvo con Nicole Neumann. Tanto es así que las chicas últimamente disfrutando mucho más tiempo con ella que con su madre.



En ese contexto, Viciconte y Cubero abrieron las puertas de su lujosa casa a la que se mudaron a partir de la llegada de Luca. Es que la familia se agrandó y el espacio en la vivienda anterior ya no era suficientemente cómodo para todos.

El interior de la casa de Micaela Viciconte y Fabián Cubero. Foto: Instagram.



La casa, que está ubicada en un barrio privado, tiene varios ambientes y está pensada para que cada miembro tenga su espacio personalizado, lo cual no significa que no compartan mucho tiempo juntos y se diviertan entre todos.



El primer detalle singular que tiene la amplísima casa es el microcine ubicado en el play – room. Pero eso no es todo, dado que la propiedad cuenta, además, con un enorme jardín con piscina.



En más de una oportunidad, Mica Viciconte mostró parte del interior de su casa, más precisamente el de su amplísimo vestidor en el dormitorio principal. Desde allí, suele mostrar sus variados outfits.

El detalle común que tiene la casa de Viciconte y Cubero es que todos los ambientes están decorados con muebles y objetos en tonos tierra. Sin duda, la pareja le puso mucho amor a la decoración de cada rincón de su vivienda.



La decoración, las reformas y los cambios son prácticas muy habituales en el hogar para Micaela, ya que hace unas semanas también había mostrado los trabajos de mejoras en su departamento de soltera.

Micaela Viciconte, en el amplísimo jardín de su casa. Foto: Instagram.

