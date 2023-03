Wanda Nara presumió su auto de alta gama, pero en las redes se burlaron de un detalle

Wanda Nara está instalada definitivamente en la Argentina, en donde se prepara para hacer su estreno como conductora en el reality culinario Masterchef, que volverá a salir al aire por la pantalla de Telefe.



La mediática tomó la fuerte decisión de volver a vivir en la Argentina luego de muchos años en Europa, en donde se criaron sus hijos. Tras la separación de Mauro Icardi, Wanda tomó la decisión de trabajar en la televisión argentina.





Primero, fue jurado del programa “¿Quién es la Máscara?”, que condujo Natalia Oreiro. Luego, tuvo una participación en la primera gala de la actual edición de Gran Hermano, pero no volvió a aparecer.



Lo concreto es que Wanda ya está instalada en Buenos Aires, en donde pasea con el auto de alta gama que se autoregaló en los últimos días y que generó fuertes críticas y burlas en las redes sociales.



“Como me estoy portando bien, me compré un regalo”, comentó Wanda Nara, que terminó siendo blanco de críticas por la ostentación en tiempos de profunda crisis en la Argentina y por un detalle particular.



Si bien muchos la felicitaron, otros la cuestionaron por mostrar los lujos constantemente, por considerar que busca siempre llamar la atención y porque creen que todo en su vida gira en torno a lo material.

El auto de Wanda Nara, por el que recibió críticas y burlas. Foto: Instagram.



No obstante, además de las críticas, también hubo burlas contra Wanda Nara, luego de que en una de las imágenes se observara el panel de instrumentos, en donde quedaba expuesto que el auto ya tenía varios kilómetros, detalle que le hizo restarle magia del “0KM”.



Por estos motivos, el feed de su Instagram se llenó de mensajes, no sólo de felicitaciones, sino también de críticas, cuestionamientos y muchas burlas por el detalle del kilometraje, que muchos consideran le hizo perder “glamour”.