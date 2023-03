Tras las críticas de Maxi Trusso, llegó la respuesta contundente de Lali Espósito: "Para los preocupados..."

Nadie se imaginaba tremenda polémica, pero sucedió: el cantante Maxi Trusso criticó muy duro a Lali Espósito y se generó un verdadero escándalo, el cual la artista tampoco se mostró muy preocupada por desactivarlo, ya que salió a responderle.



Sucede que el músico de 52 años fue consultado por sus colegas, a quienes cuestionó por los “giros melódicos”. En una entrevista con Radio One FM103.7, Trusso analizó el trabajo de las nuevas generaciones de cantantes.



“De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije: ‘Qué buen giro’. No, uno”, aseguró.

Maxi Trusso cuestionó muy fuerte a Lali Espósito.



Cuando le consultaron puntualmente por Lali Espósito, quien se encuentra atravesando el mejor momento de su carrera, que realmente no conoce techo por el momento, Maxi Trusso fue lapidario.



“Escucho a Lali Espósito. ¿Cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, opinó el cantante de 52 años sobre la música de la joven artista. Lógicamente, estas palabras generaron un fuerte revuelo en las redes sociales.



Una de esas personas que se hizo eco de las explosivas declaraciones fue nada menos que la propia Lali Espósito, que salió en su cuenta de Twitter a responderle de manera contundente a Maxi Trusso.

La respuesta de Lali Espósito a Maxi Trusso.



“Para los preocupados por mis letras, no teman. El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y cómo impactó el dólar a 300. Ah, se viene el disco de tu vida, mi amol. Posta”, contestó en Twitter.



Lali Espósito estará este sábado 4 de marzo presentándose en un estadio de Vélez colmado, ya que se convirtió en la primera mujer en agotar entradas para un recital en el José Amalfitani de Liners.