Las nuevas y letales acciones que Lucas Benvenuto podría disparar contra Jey Mammon en la Justicia

La denuncia por presunto abuso sexual a un menor de eda que cruzó Lucas Benvenuto contra Jey Mammon ante la Justicia y en los medios, derivó en la salida del país del actor, quien aseguró que viajó a España para "relajar la cabeza" en medio de las tensiones del caso. Y ahora, trascendieron las nuevas y letales acciones que podría disparar el atleta contra el artista.

Desde su cuenta de Instagram, Lucas Benvenuto reaccionó ante el vuelo de Jey Mammon con un posteo en el que compartió una foto suya, junto a un epígrafe en el que expresó: “Sonríe bonito, que se necesita mucha locura para aguantar tanta mie...”. Además, el joven sumó un emoji de un brazo haciendo fuerza y un corazón rojo.

El posteo que compartió Lucas Benvenuto tras la salida de Jey Mammon del país. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

Por otro lado, este jueves Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto habló con el programa +Info a la tarde (LN+), y adelantó las acciones legales que podría iniciar Lucas Benvenuto contra Jey Mammon tras la difusión de audios y conversaciones entre ambos.

“Lucas podría iniciar una acción civil de daños y perjuicios o un juicio por calumnias e injurias, también podría iniciar lo que se llama ‘violación de secretos’. Acá los audios que Lucas reconoció y dijo que anticipadamente había una explicación, obviamente se viralizaron aquellos que le servía a la defensa, pero él no los pudo aportar en su denuncia. No porque no los tuviera, sino porque no se le dio la posibilidad”, apuntó el letrado.

Luego, sobre la actitud de Jey Mammon de irse del país en medio de la polémica, Javir Moral remarcó: “Lucas no los viralizó (los audios y mensajes), evidentemente en una conversación hay un receptor y un emisor. Si el emisor no los comparte, el receptor los viraliza. Esto podría caber en una denuncia. Es por ello que a razón de no secuestrar el celular para realizar el peritaje, evidentemente la mejor opción habrá sido huir hacia España”.