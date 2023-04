Tras la difusión de su audio, Lucas Benvenuto redobló sus acusaciones contra Jey Mammon

En las últimas horas, se dio a conocer un audio que le envió Lucas Benvenuto a Jey Mammon, que correspondería a unos meses antes a que el atleta denunciar al actor ante la Justicia por abuso sexual.

En medio de una polémica que no se detiene, Lucas Benvenuto hizo este miércoles en la tarde un vivo desde su cuenta de Instagram y habló sobre el audio que le envió a Jey Mammon y que Baby Etchecopar mostró este martes en su programa. “Nos amanecimos todos con una nota de audio que yo ya dije que existía y mi abogado ya contó en todas las notas. Voy a empezar a mencionar cosas del pasado para que entiendan cómo se une a esa época de mi vida”, anticipó.

Luego, Benvenuto explicó sobre el protagonismo que le adjudican en la visibilización de causas relacionadas con abuso sexual: “Se me quiere poner una capa de héroe que desbarata banda de pedofilia. Pero a los meses están libres, todos están en su casa y este inútil también está en su casa. ¿Qué héroe me puedo sentir yo? Pero no saben lo bien que me hizo hablar. No me basta una condena si un 31 brindan con su familia, si caminan por la calle si yo pago años de terapia, de internaciones. Entonces cuando ellos quedan libres a mí me da una crisis nerviosa, pero eso después de estos mensajes que yo mando, tuve dos intentos de suicidio”.

Además, Lucas Benvenuto se sinceró: “Yo necesito más ayuda psicológica, pensé que podía tomarme una pastilla y estaba la solución ahí. Yo me doy cuenta que aún me siento culpable, y cuando hablo de alguno de todos ellos, porque para mí están todos en la misma bolsa, veo el dolor que me causaron”.

Lucas Benvenuto dio nuevos detalles sobre su pasado y su presente a través de un vivo desde sus redes sociales. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

En tanto que sobre el audio difundido que le envió a Jey Mammon, Lucas Benvenuto aclaró: “Fue una noche donde le hablé a todos mis abusadores. Si le hubiera hablado de lo de los 14, lo tendría que haber mandado bien a las concha de su madre. Obvio que fui irónico”.

Luego, el denunciante se refirió puntualmente a su vínculo con Mammon: “Durante mucho tiempo me sentí culpable por esa primer noche en la que estuvimos juntos y él me viola. Fui como un fantasma y me lo hizo saber, fueron formas de actuar muy crueles. De los 14 años hasta los 15 o 16 era atacarme psicológicamente para tenerme en esa cama, solamente nos juntábamos para lo que ya saben, no voy a dar detalles pero era para tener relaciones. Esto lo entiendo hoy como un adulto”, expresó cantundente Benvenuto.

Siguiendo con su argumento, el joven apuntó: “Nunca se dio cuenta de lo que me hizo y escucharlo en una entrevista hablar así para mí es fatal. Me marcó de por vida. Sentí que fue más grave lo que me hizo a los 16 que a los 14. Por eso les digo que necesito más años de terapia porque él se metió en una forma nueva que yo no conocía, se metió en lo sentimental empezó el ‘te amo’, el juego de novios, por eso yo le hago mención en la nota de audio a esa época y no la anterior”.

Jey Mammon, durante la entrevista con Baby Etchecopar en la que habló sobre el audio de Lucas Benvenuto. Foto: Captura TV.

Por último, Lucas Benvenuto definió a Jey Mammon de la peor manera. “Él siempre fue una mie*, para él siempre fui un pedazo de carne, quiero ser directo con esto. No gracias, de todos menos de vos. Cómo me gustaría que tengas memoria para saber lo que hiciste esa noche porque ni siquiera te acordás. Yo necesitaba que se disculparan conmigo, un ‘perdoname’ hubiese bastado para que yo no denuncie. Unas solas disculpas, miren con qué me conformaba. Acá hay dos cosas destruidas, mi pasado y mi presente, pero ¿qué puedo esperar yo de ellos? Nada, qué puedo esperar de un ser que hace apología a la pedofilia en tele diciendo que está bien tener relaciones sexuales con un nene de 16 años”.