Revelan nuevos y significativos mensajes que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon

Este miércoles en Socios del Espectáculo (El Trece), dieron a conocer nuevos y significativos mensajes que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon hace unos años, que dan cuenta de cómo era el vínculo entre el denunciante en ese momento.

En los audios en cuestión que mostraron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Socios del Espectáculo, queda en claro que hasta hace poco tiempo la relación entre Jey Mammon y Lucas Benvenuto era de tono amable cada vez que retomaban contacto.

De hecho, en uno de los audios Benvenuto se muestra feliz por el éxito de Mammon. "Todo bien, acá de un lado para el otro, pero bien. Nada, nada, muy bien, muy bien. En casa te miran siempre boludo, encima a la hora de la comida, como que siempre almorzás conmigo y nada, me hacés reír mucho. Espero que vos estés bien, se te ve bien, que no sea el típico síntoma estrella que por la tele te veo bien y no... No, no, sé que estás bien y te mando un besote", expresó el joven atleta en uno de los mensajes.

Viralizan mensajes que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon tiempo antes de denunciarlo ante la Justicia. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

En tanto que en octubre de 2017, Lucas Benvenuto le dijo a través de un audio a Jey Mammon: "Hola, hermoso. Hola, hermoso, hermoso, hermoso. Ya no sé cómo bailaste, ya no sé cómo te fue. Me fui a Europa, volví, estuve cuatro días y ahora te estoy escribiendo acá desde Cancún, México. Me acordé de vos y no sé por qué me acordé de vos, yo siempre me acuerdo de vos. Ahora llegó el viernes a Buenos Aires, estoy un mes y me vuelvo a ir en 20 días de nuevo a Europa, y así, así; y nada, no sé qué nos pasa Jey. Yo te adoro mucho, mucho, mucho, y no te quiero perder. No sé por qué te estoy diciendo ahora, acá en Cancún, en este momento, en esta hora, en estas circunstancias, pero no sé, yo quería que lo sepas. No sé, soy un forro de or* y vos también sos un forro de mie*, pero me encantás, me encantás hasta los huesos".

En otra oportunidad, Jey Mammon invitó a Lucas Benvenuto a verlo en la obra teatral El Champán las pone mimosas. "Tenés que ver a Estelita en Champán", decía el artista refiriéndose al personaje que lo hizo saltar a la fama. Entonces, el atleta contestó: "Qué lindo, me súper alegro por vos, Sapin. ¿Estás en Buenos Aires? Te quiero ver antes, en privado, una obra para mí solito. Te re extraño. Qué loco que nos alejamos tanto. En fin, estamos acá, te quiero ver".

Ante la propuesta de Lucas Benvenuto, Jey Mammon recriminó: “La última vez que hablamos no me diste mucha pelota". Entonces el deportista respondió amable: "Estaba a mil, lindo. Renuncié al trabajo y doy clases de gym, también entreno algunas personas particulares como personal. Estoy re tranquilo. Puedo darte hasta la pi* si querés”.

En el mismo sentido de interés en ver a Jey Mammon, Lucas Benvenuto expresó: "Yo puedo siempre ahora, qué sé yo”. A lo que Jey Mammon retrucó: "Antes decías que estabas acá, que te quedabas, pero después chau, desaparecías”.

Entonces, Benvenuto aclaró: "Claro, pero las circunstancias eran otras. Mi vida cambió mucho. Ya no tengo 16 años como cuando me conociste. Cambió todo, bonito. ¡Ya tengo 23!”. Los mensajes que Jey Mammon y Lucas Benvenuto se enviaron hace unos años. Foto: Captura TV.