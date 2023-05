Momi, la “novia” de Tinelli, desenmascaró un secreto personal

Desde que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés escribieron el punto final de su extensa historia de amor, que se caracterizó por doce años de noviazgo y el aterrizaje del pequeño Lolo, se proliferaron los rumores sobre el corazón del conductor.

Una de las versiones que más creció, a base de pruebas e indicios que ambos desperdigaron en las redes sociales, fue la de una conexión con Momi Giardina, quien oficiara de bailarina durante añares de los ciclos del animador más famoso de la televisión argentina.

Por eso cada palabra, o movimiento, de ambos se constituye en objeto de análisis. Como en el caso de una reciente reflexión, con sabor a confesión, de Momi sobre lo que siente en los inicios de un flirteo, de un juego de seducción con un hombre.

En su rol de panelista de Nadie dice nada, el ciclo de streaming de Nico Occhiato, se armó un debate de las características de los lazo actuales, muy emparentados con el comportamiento digital y se abordó el accionar de algunos hombres de mantener un diálogo escueto, sin jugársela.

Motorizada en la indignación de lo que aparenta una experiencia propia, Giardina bramó: "Chicos no hay que rogarle la atención a nadie, las cosas tienen que fluir y si no fluyen, chau. Les juro por Dios, me da dolor de panza leer esto. De verdad, da la casualidad que en todas estas conversaciones los hombres contestan así monosilábicos. Sé empático, no podés contestar con monosílabos, ¡andá a cagar!".

El día que Momi Giardina coincidió con Tinelli en un evento

En la continuidad de su discurso, de esa argumentación, la talentosa bailarina contó: "Una cosa es cuando hay interés y otra cosa es esto de que quizás una mina no te gusta pero igual le contestás de una manera para tenerla ahí, porque a vos por tu ego, te gusta tener a la minita ahí. Y con eso andate a cagar".

Sin rodeos, ni eufemismos, Momi cerró su pensamiento con una aseveración tajante: "Es una persona que no le interesa estar con ella pero igual la sanatea y el chamuyo...no hables, andá con las acciones bebé. Se piensan que son sultanes, que hay que tenemos que estar a la disposición de ellos, pero ¿quién carajo se piensan que son? Yo no voy a estar a tu disposición, cuando yo quiero también quiero".