Georgina Barbarossa apuntó contra Jey Mammon

Georgina Barbarossa fue la persona que eligió Telefe para reemplazar a Jey Mammon en la conducción de La Peña de Morfi, tras la denuncia de abuso infantil que recibió el artista.

La actriz y conductora confirmó que tiene contrato para conducir el ciclo hasta abril, de modo que hoy será su último programa al frente del ciclo que creó Gerardo Rozín. Quien estará al frente del programa a partir del próximo domingo 6 de mayo será Soledad Pastorutti.

En este contexto, Barbarossa se refirió al cambio de actitud que evidenció Mammon tras su regreso de España. "Volvió muy soberbio. No me dieron ganas de hablar con él", expresó en una nota para el programa Implacables (El Nueve).

Luego, la actriz fue por más: "Jey, si estás viendo esta nota, sabelo. Me parece que si él hubiese hablado de otra manera, las cosas hubieran sido distintas. Si vos decís: ‘Perdón, me equivoqué. Señores, me equivoqué, era otro paradigma, otra época, uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que la respuesta hubiese sido otra", agregó. "Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena", opinó Barbarossa.

Barbarossa junto a Jésica Cirio durante su reemplazo en La Peña de Morfi.

Finalmente, le consultaron si le dolía la situación que atraviesa el conductor: "Sí, obvio, porque yo compartí muchos momentos, yo lo quiero mucho a Jey y que tenga este momento así, la verdad que no me gusta que esté pasando por este momento".

Cabe señalar que Mammon vivió un cambio rotundo en su carrera y su vida personal luego que a mediados de marzo saliera a la luz la denuncia que le realizó Lucas Benvenuto, un joven que acusó al músico y conductor de haber abusado de él cuando tenía 14 años.

Jey Mammon.

A partir de conocerse el testimonio, la condena social contra Mammon fue abrumadora, a tal punto que el artista fue apartado por Telefe de la conducción de La peña de Morfi.