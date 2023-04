El doloroso momento que atraviesa Coti de Gran Hermano: "Lo dejaron agonizando"

Coti fue una de las participantes de Gran Hermano 2022 que más popularidad generó durante gran parte de la competencia. Con una personalidad avasallante, supo ser de las mejores estrategas del reality.

Pero en esta oportunidad, la mediática sorprendió a sus cientos de miles de seguidores en las redes sociales al revelar una triste noticia: la trágica pérdida de su perro luego de haber sido atropellado por un auto.

"Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba. Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?", se preguntó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Luego, señaló: "Era un perrito que lo teníamos desde hace mucho tiempo. Lamentablemente le paso eso, pero nosotros en nuestra familia decimos que cuando pasa algo así, los perritos nos salvan de algo".

"Quería agradecerles de todo corazón por us hermosos mensajes. A pesar de que es una situación muy difícil, y que toda la familia la está pasando muy mal, sus comentarios son de gran ayuda", expresó la exparticipante agradeciendo a sus seguidores por el apoyo.