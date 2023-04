El desesperado pedido de una participante de Gran Hermano 2022: "Ayúdenme"

Camila Lattanzio fue una de las participantes que ingresaron a Gran Hermano 2022 en la última etapa del reality. Ella siempre tuvo como objetivo utilizar la popularidad del ciclo como trampolín para lanzar su carrera como cantante. En este sentido, lanzó su primera canción, "Sola, solita".

Sin embargo, Camila sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales al compartir un desesperado pedido de ayuda en el que asegura haber sido víctima de un fraude.

"Chicos, necesito su ayuda. La verdad es que alguien, no sé quién, subió mi tema a Spotify haciéndose pasar por mí. El tema de "Sola solita" como si yo lo hubiera subido. Y necesito saber quién es", comenzó en su descargo.

"Me ven matada porque estuve media triste y ahora me entero de esto y es como '¿qué carajos?'. Necesito por favor que lo denuncien. No sé si se denuncia a alguien o si tengo que denunciar la página. Necesito que me digan quién es así puedo contactarme con él porque es ilegal esto. Les pido a toda la people que si llegan a ver mi tema en Spotify, por favor lo denuncien porque no soy yo", expresó angustiada.

Recordemos que Camila protagonizó una fuerte entrevista luego de ser eliminada de Gran Hermano 2022. Durante su visita en LAM (América TV) se quebró al hablar de su paso por el reality y lanzó una frase que sorprendió a todos.

“Yo venía aguantando cosas, aguantando cosas. Era todo, me decían enfermita, que comía mucho, que estaba mal hablarle al público, que estaba mal vestirme así”. En ese momento, la exparticipante del reality se quebró.

"La pasé muy mal", dijo nuevamente Camila. "No podía decir nada porque le decía algo a Romina y enseguida tenía a todo el mundo en contra. Entonces, yo prefería decir basta, no quiero recordar Gran Hermano como un quilombo. Yo fui a disfrutar, era el sueño de mi vida", concluyó contundente.