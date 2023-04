El descargo de Jey Mammon con Baby Etchecopar: "Me están instigando a que me tire por el balcón"

Este lunes, Baby Etchecopar tuvo como invitado en Basta Baby (A24) a Jey Mammon, en medio del revuelo mediático que generó la difusión de una denuncia por abuso sexual de un menor en su contra.

Luego de las repercusiones generadas por un video que compartió en sus redes sociales, y tras romper el silencio en televisión por primera ves en el programa de Jorge Rial, el conductor y humorista volvió a la televisión para darle una entrevista exclusiva a Etchecopar.

"Es una de las entrevistas más difíciles que me tocó hacer en mi carrera", comenzó expresando Etchecopar al inicio de su programa. "¿Y porqué es la más difícil? Porque yo a este chico lo admiro y además soy padre. Entonces es una dicotomía muy grande", agregó el periodista.

"¿Considerás que tu carrera está terminada?", le preguntó Etchecopar. "No", respondió de forma contundente Mammon. "¿Y cómo vas a remontar tu carrera?", insistió el periodista. "Todo esto es virtual. Ser famoso es virtual. Tus amistades también. Siempre lo dije. Hoy siento que es así", expresó.

"Nunca lo hice ni lo haría", expresó Jey sobre la denuncia en su contra. "La denuncia existe. Pero la historia es otra. En la causa dice que él no recuerda si yo le puse algo en el trago. Que se fue a dormir vestido y que amaneció desnudo. Yo quiero contar la verdad, no mi verdad. El no presenta pruebas cuando realiza la denuncia. Y yo tengo manera de demostrar cuándo lo conocí", agregó.

"Me parece tremendo que me estén hostigando en televisión 24/7. Me están haciendo un daño irreparable. Me parece tremendo que se corra el eje. Me están instigando a que me tire por el balcón", disparó.

Jey Mammon.

Sobre su futuro en la televisión y la opinión de la gente sobre él, Mammon declaró: "Mi carrera no está terminada. Tengo mis dudas de lo que puede pasar en la calle. La gente no es pelotuda. Los medios tienen un poder de la concha de la lora, pero la gente no es boluda".

"Yo no se si se va a revertir esta imagen monstruosa que los medios han hecho de mi, pero yo puedo demostrar que la denuncia original se cae a pedazos de verdad", agregó sobre la denuncia original de Lucas Benvenuto.

"Ante la sociedad entera sos un hijo de puta. No entiendo por qué no te defendés", disparó Etchecopar. "Dejá de decretar eso Baby por favor te pido. Me rompe las pelotas tener que salir a defenderme de algo que no hice. No estoy tirado en el piso, pero la verdad que no se cómo mierda remontar esto que pasó", contestó.

"Esta será la última vez que hablaré del tema. Solo le voy a dar una nota más a Ulises Jaitt, el hermano de Natacha Jaitt. Después de eso no voy a volver a hablar del tema. Me quiero tomar un tiempo para pensar", concluyó Mammon.