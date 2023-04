El cambio de look de La Tora de Gran Hermano que sorprendió a sus ex compañeros

Si bien La Tora no llegó a la final de Gran Hermano, está disfrutando mucho de la fama afuera de la casa. En eventos, haciendo presencias y compartiendo tiempo incluso con conocidos, la ex participante del reality está atravesando un buen momento.



En línea con esa actualidad, La Tora decidió jugarse por un cambio de look, más a tono con su personalidad que combina la fuerza y la sensibilidad. Desde ya que el cambio de apariencia le sienta muy bien.



En su cuenta de Instagram, Lucila publicó unas postales en las que le mostró a sus seguidores y fans el renovado look. ¿Qué se hizo la ex Gran Hermano? Eligio mantener el rapado, pero cambió el color de su cabello.

La Tora lució su cambio de look. Foto: @luvillarr.



Más precisamente, optó por el color platinado, aún más profundo que el anterior. ¿El resultado? Quedó casi blanco. Además, La Tora decidió que la capa de cabello inferior ahora se vea de color azabache.



Varios de sus ex compañeros de Gran Hermano reaccionar ante el nuevo look de La Tora, a quien se la vio esplendida en las fotos que compartió en el feed de su cuenta personal de Instagram.



Lógicamente, no podía faltar el comentario de Nacho, ex compañero y actual pareja de Lucila. “Okey”, escribió, junto al emoji de una carita babeando, en clara señal de que le encantó el renovado look.

No obstante, no fue el único de los ex participantes en comentar en el posteo de La Tora. También lo hicieron Julieta Poggio y Mora, quien se deshizo en elogios para con su máxima confidente durante la estadía en la casa.



“Ay, amo”, escribió Julieta Poggio. En tanto que Mora expresó: “Pero, por favor, qué mujerón. Dios mío. Si te separás, acá estoy. No importa lo que diga la 100 o LAM, yo te quiero a vos, reinona”.