Michel Noher, el ex de Celeste Cid, trabaja para el exterior pero por qué vive en Argentina

Rodeado de visibilidad por sus conexiones familiares, Michel Noher se erige en un caso muy singular, porque en su sangre corre la pasión por el arte que heredó del enorme Jean Pierre Noher y la vida lo cruzó con Celeste Cid, con quien se enamoró y se convirtió en padre de Antón.

El hombre también continuó los designios de su padre, dado que descubrió que la actuación late fuerte en sus venas. Así se largó a la aventura difícil de las comparaciones y sorteó airosamente esa cuestión porque se impuso por peso propio.

Claro que el sendero se lo abrió más en otras latitudes, dado que se destaca por sus trabajos en películas y series en Brasil, así como en España e incluso por participaciones constantes y de muy buen nivel en Hollywood, con personajes en Estados Unidos.

Michel protagoniza una serie en España

Inquieto, aventurero y valiente, Michel escribió su trama, por lo que en Argentina puede pasar desapercibido en cierto punto, aunque se encuentra en la experiencia del reestreno de una obra de teatro, El hijo eterno, que se trata de un unipersonal.

En ese contexto, Noher dialogó con La Nación y soltó una infinidad de confesiones maravillosas de toda su vida, como los motivos que lo impulsan a residir cotidianamente en este suelo, más allá de las múltiples ofertas que le llegan de otros puntos del planeta.

Entonces, el factor principal es su heredero, ese niño de seis años que nació como fruto de su relación con Celeste Cid. “Tengo un hijo acá y es mi base. Me gusta ser un papá presente, compartir con mi hijo, verlo crecer. Sino, ¿para qué? Es mi filosofía de vida”, aseguró.

En la continuidad de su argumentación, Michel contó: “Si no hay amor que no haya nada. Hoy estamos muy faltos de oportunidades y de ficciones en la Argentina y en otros países se está filmando mucho”. Y agregó una lectura de la escasez de ficción en el país: “Es importante que se cumpla con la actual ley de medios que impone que los canales tengan por lo menos dos horas de ficción al día. Pero nadie la cumple. Me da mucha pena”.

Michel Noher y su hijo Antón

Para finalizar, Noher aseguró: “Yo no aguantaría estar tanto tiempo lejos de Antón. Y cada vez me la banco menos, porque va creciendo y es hermoso. Este año empieza primer grado y es un gran momento”.