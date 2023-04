Marcela Tauro destrozó a Dalma Maradona: "Todo bien con ella, pero..."

La interna del clan Maradona volvió a estallar, luego de que se conociera que los ocho imputados por la muerte de Diego irán finalmente a juicio. En ese contexto, con la herencia de por medio, Marcela Tauro destrozó a Dalma Maradona.



En Intrusos estaban abordando el tema que genera conflicto entre la familia de Diego Armando Maradona; allí se tocó el punto más que delicado de la herencia que dejó El Diez, quien falleció en noviembre de 2020.



“Ellos son los herederos porque son los hijos de Maradona. Y la ley indica que heredan los hijos, por qué los ponen todo el tiempo como chupa sangre”, comentó Pampito en el programa que conduce Flor de la V.

Dalma y Gianinna, las preferidas de Diego Maradona, según Marcela Tauro.



No obstante, ante este comentario del panelista, Marcela Tauro salió al cruce. “En vida de Maradona, el primero que los puso en ese lugar fue él. Porque dijo que Dalme le habría robado, que había viajado a Montevideo y sacó una cuenta de no sé cuánta plata”, acotó.



“Y si te ponés a ver los valores, no son iguales para todos los hijos. Hay una diferencia. No tienen que ver las chicas. Pero, ¿quién es más hijo? Para Diego había dos que eran más. Era un ser especial”, opinó la periodista.



En ese sentido, Marcela Tauro se metió aún más en el fondo de la interna Maradona y se refirió a los hijos de Diego Armando Maradona y a la situación en la que quedaron varios de ellos, apuntando claramente a Dalma Maradona.

Marcela Tauro fulminó a Dalma Maradona. Foto: captura de TV.



“Dalma, todo bien, pero el hijo de Verónica no lo quiere. ¿O no te entraste? Gianinna sí. No tiene por qué quererlo, pero bueno. ¿Y saben quién quedó desamparada? Jana, que alquila”, explicó la panelista.



“Y hoy en día las chicas están en guerra con las tías. ¿Por qué? Porque quedaron con Morla, que se tuvo que ir del país, hasta hace poco estuvo viviendo en Inglaterra”, concluyó Marcela Tauro en Intrusos.