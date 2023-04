Inesperado reencuentro: Wanda Nara y Maxi López fueron descubiertos cenando juntos

Wanda Nara y Maxi López sorprendieron anoche a los comensales de una reconocida parrilla de Palermo. La expareja se presentó junto a sus tres hijos (Valentino, Constantino y Benedicto) para disfrutar de una cena familiar.

Según informaron desde un móvil de LAM apostada en la puerta del restaurante, Maxi fue el primero en llegar junto a sus hijos. Minutos más tarde hizo su aparición Wanda.

"¡Wanda pidió especialmente que no haya prensa!", reveló el movilero. Sin embargo, al llegar junto a su estilista, Kennys Palacios, la esposa de Icardi dio por descartada una reserva inicial en el primer piso y cambió de lugar a planta baja, ya que Carmen Barbieri estaba festejando su cumpleaños.

Wanda Nara junto a Maxi López y sus hijos. Foto: Movilpress

"¿Qué hace con anteojos negros una chica de 30 años? A Wanda se le subió el estrellato a la cabeza. Ella no era así", disparó contundente Yanina Latorre. "No, me la crucé el otro día en el show de Bizarrap y saludaba a todo el mundo", la corrigió Ángel de Brito.

"Pero comer con anteojos a las 9 de la noche con tus hijos es un montón", agregó la panelista. "Pero es el look... ahí se los sacó, vez que sos insoportable Yanina", se despachó el conductor.

Recordemos que luego de años de fuertes cruces mediáticos y judiciales, Wanda y Maxi lograron recomponer su vínculo. Durante finales de 2021, López fue un gran sostén de la mediática durante el escándalo del Wandagate.

"Maxi tuvo un gesto muy bueno y se acercó mucho a vos", le comentó Susana Giménez a Wanda en la recordada entrevista que le realizó en medio del escándalo por el affaire entre Mauro Icardi y la China Suárez.

"Veníamos trabajando esto de estar bien, y cuando pasó esto me dijo qué podía hacer, él venía haciendo las cosas bien, y yo soy una persona que cree en la palabra, y sé dar vuelta la página", respondió Wanda.