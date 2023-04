Romina Pereiro desmintió los polémicos dichos de Morena Rial con un argumento categórico

En diálogo con un móvil de LAM (América), Morena Rial habló habló sobre Romina Pereiro, luego de que su padre haya deslizado un polémico comentario sobre su relación con la nutricionista. Recordemos que en un momento en que dos panelistas del programa Argenzuela (C5N) habían elevado su voz considerablemente, Jorge Rial había remarcado: “¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo! Encima ¡De ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!”.

Consultada por los dichos del conductor, Morena Rial se sinceró sobre su relación con Romina Pereiro. "Yo fui uno de los mayores problemas que tuvieron, nunca me cayó esa chica a mí. Pero está la mejor, ya se separaron. No te voy a decir que no la quise, a lo último ella se comportó bien conmigo", confesó la hija de Jorge Rial.

Morena Rial deslizó filosos conceptos sobre Romina Pereiro. Foto: Instagram @moreerial.

Luego Morena Rial aclaró: "No sé si se portó mal conmigo, pero capaz que no se tenía que meter conmigo para darle lugar a sus hijas. Ella le quiso dar como nuestro lugar a sus hijas, a las nenitas de ella, y no lo pudo lograr, no lo va a lograr. Mi papá tiene dos hijas, Rocío y yo. Nunca nos aceptó como hijastras y yo menos como madrastra", disparó la joven".

Además, cuando le preguntaron a Morena si Romina la afectó en su relación con Jorge, la entrevistada se limitó a responder:"Cada uno sabe".

Por su parte, consultada por el mismo programa, Romina Pereiro dijo sobre Morena Rial: "La respeto un montón. No hay nada que hablar. Intentamos ensamblar una familia en la que estuviéramos incluidos todos, pero no pudimos. Para mi fue natural intentar ensamblar, no es fácil. Nunca tuvimos una discusión entre nosotras".

Por último, la expareja de Jorge Rial remarcó: "Yo nunca intenté ponerme en el lugar de madrastra. Yo quería que ellas supieran que contaban conmigo, pero desde mi lugar. Nunca vivimos todos juntos, ella estaba en Córdoba ya cuando conocí a Jorge. No me sorprende ni me enoja, nunca diría nunca malo de las chicas de Jorge, en algún momento fuimos una familia. Yo sentí que en algún momento hubo feeling".