Pamela David quedó contra las cuerdas por un áspero reclamo de Cinthia Fernández

Pamela David atravesó un incómodo momento cuando Cinthia Fernández la increpó durante un móvil en Desayuno Americano (América). La panelista hizo un áspero reclamo por la forma en que tratan en canal América el conflicto que tuvo recientemente con una vecina, hecho que derivó en una contienda judicial.

Puntualmente, Cinthia Fernández se mostró indignada por el abordaje que hicieron sobre su conflicto en el programa A la Tarde (América), que conduce Karina Mazzocco.

"Esto lo digo de corazón a Pame... Te doy un consejo, bah, no sé si consejo, no soy quien para dar un consejo, pero para mí... Tu familia es la encargada de este canal, Pame, no tenés nada que ver, vos sos una persona independiente, yo no te uno, pero lo que sí te quiero decir es que como programación es horrible ver la saña y la violencia contra una mujer como todo el programa de Karina Mazzocco. A mí me da vergüenza", apuntó Cinthia Fernández durante el diálogo que tuvo con Pamela David.

Luego, la panelista arremetió: "Si yo fuera el director general del canal... No permitiría que existiera esa violencia". Frente al reclamo de Fernández, David remarcó el nombre del director de canal América: "Marcelo Tinelli".

Rápida de reflejos, Cinthia Fernández retrucó: "Bueno, Marcelo Tinelli o quien sea, o tu marido, o quien sea, no es algo personal, yo no lo permitiría, a mí me da vergüenza porque no está bueno de ver, sinceramente, más allá de que yo sea acá la damnificada, no está bueno de ver. Lo hicieron todo el año pasado con mi exsuegra y no estaba Marcelo Tinelli. Yo entiendo el número, entiendo el show, entiendo todo, pero a ese programa puntual se le va de las manos".

Cinthia Fernández quedó en el ojo de la tormenta tras un escándalo con una vecina. Foto: Captura TV.

Ante la atenta mirada de Pamela David, Cinthia Fernández sentenció: "Y encima, lo más paradójico de todo, me tengo que bancar la bastardeada de Karina Mazzocco como desde un lugar superior, mirándome como quién sos y dice: 'Ustedes saben el estilo de Cinthia Fernández'. El mismo estilo por el que me llamó a principios de año, porque quería que esté en su programa. Entonces, vos no estás haciendo un programa de cultura general, estás haciendo un programa de chimentos que roza hasta en lo bizarro y que me dan ganas de vomitar".