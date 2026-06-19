La reacción del público al ver a Florencia Peña en el teatro tras su error en LUZU TV

Las consecuencias del error que cometió Florencia Peña al comunicar en vivo una noticia falsa sobre Jorge Messi continúan dando que hablar. La situación generó una fuerte repercusión mediática y puso a la actriz en el centro de la escena.

Luego de una jornada difícil, atravesada por cuestionamientos y una gran exposición pública, la protagonista optó por mantener su compromiso laboral y salió a escena con la obra de teatro , Las Hijas.

"Decidió ir a pesar de todo, a pesar de que se la vio muy angustiada durante todo el día", remarcó May Martorelli en Arriba Argentinos mientras se emitían imágenes de la presentación teatral.

Junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil, Florencia se enfrentó a una sala atenta a cada detalle. Existía expectativa por conocer la reacción de quienes asistieran a la obra tras el escándalo que ocupó titulares durante las últimas horas.

Según relató la periodista, la respuesta del público fue positiva desde el comienzo. "Quienes estuvieron ahí dicen que todos los chistes fueron festejados, el público estuvo normal", comentó la comunicadora.

La actriz forma parte de la obra de teatro Las hijas.

La mayor incógnita apareció al momento de los saludos finales, cuando la actriz volvió a quedar frente a frente con los espectadores. Sin embargo, lejos de producirse una situación incómoda, la recepción fue favorable.

"El momento del final, que era el que más expectativa generaba, también la gente aplaudió y ovacionó. No hubo abucheos ni comentarios por lo bajo", aseguró Martorelli