Tras una denuncia por violencia de género, Juana Tinelli volvió a hablar y desmintió todo: "Toy muy tranquila"

Juana Tinelli acaparó los titulares de los portales de espectáculos durante la última semana debido a una delicada información que circuló en los medios. Según la narrativa difundida, la joven realizó una denuncia por violencia de género contra su expareja tras un episodio en un reconocido boliche porteño. Durante todos estos días, la modelo se escondió entre el silencio y los escritos en Instagram, pero finalmente decidió hablar.

El revuelo mediático comenzó a partir de los datos aportados por el periodista Carlos Salerno en Desayuno Americano. Allí se relató que la hija de Marcelo Tinelli supuestamente había recibido un golpe en el rostro por parte de un exnovio durante la madrugada del viernes anterior en un local bailable de la zona de la Costanera. La crónica aseguraba que, tras negarse a recibir asistencia médica en el lugar, la joven se había dirigido a una dependencia policial para formalizar la denuncia y que se encontraba bajo estricta custodia en su domicilio, acompañada por su madre, Paula Robles.

El último comunicado de Juana Tinelli La joven desmintió la información a casi una semana del supuesto hecho. Archivo MDZ Toda esta versión periodística pareció tomar aún más fuerza en el transcurso de la semana cuando cobró relevancia un profundo descargo que Juana había compartido, donde criticaba con dureza la liviandad con la que el público y los medios opinan sobre la vulnerabilidad ajena.

En ese texto, la modelo cuestionaba a quienes buscan destruir a las personas basándose en fragmentos sacados de contexto y se quejaba de cómo se puede emitir diagnósticos psiquiátricos desde un simple video. Aquella publicación culminaba admitiendo haber sido "una piba pidiendo ayuda", palabras que muchos comunicadores vincularon equivocadamente como una confirmación del supuesto hecho de violencia en la discoteca.