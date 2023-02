El periodista de canal América que reapareció con su rostro desfigurado tras sufrir un robo

Un periodista de canal América reapareció en televisión con su rostro desfigurado tras sufrir un robo, y explicó los detalles del hecho delictivo por el cual terminó hospitalizado.

Se trata de Fabián Rubino, quien se desempeña como movilero de canal América y el domingo pasado fue robado mientras tomaba un café en el barrio porteño de Belgrano. Un niño de unos 12 años se acercó al comunicador con la supueta intención de venderle un pañuelo, pero terminó quitándole su teléfono celular.

Al darse cuenta de la situación, el trabajador de canal América intentó perseguir al pequeño malhechor, pero se desmayó en la vereda, por lo cual se produjo una serie de lesiones por las que más tarde debió ser internado y operado.

En diálogo con América Noticias (América), el cronista contó que sufrió cortes, hematomas y fractura en una de sus muñecas. Además, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por el traumatismo en una de sus manos.

“Estaba tomando un café en el interior de una confitería. Entra un nene, porque era un nene de 12 o 13 años. Ya están preparados para eso... Y ante el menor descuido, porque yo voy adentro para que no me roben afuera, el pibe tapa mi celular con unos pañuelos que estaba vendiendo”, relató Fabián Rubino.

Luego, el periodista de canal América reconoció: “Yo me desatiendo, que no debía haberlo hecho, pero es una criatura... Si es alguien mayor, bueno, pero es una criatura, vos decís ‘no puede ser’. Y me robó el celular”.

Entonces Rubino agregó: “Cuando se fue yo dije por instinto ‘me robó’. Y me fijo y no tenía el celular. Y es ahí donde salgo y lo veo caminando mirando hacia atrás. Cuando me vio salió corriendo. Yo salgo corriendo con los anteojos para leer. Eso más el calor hizo que me mareara”.

Finalmente, el cronista de canal América admitió que fue un error haber salido a correr al chico. “Tenés el pibe, ahí, que tenía tu celular. Es el instinto el de salir a buscar lo que es tuyo. Te robaron, uno se sale del manual ahí. Y me caí, nunca tuve un golpe como ese. Cinco puntos en la ceja, me operaron, me pusieron dos clavos”, concluyó abrumado.